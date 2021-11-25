У Білому домі відмовляють Путіна від нападу на Україну, – ЗМІ

25 листопада 2021 , 21:05
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Джерело:

New York Times

Адміністрація президента США Джо Байдена нібито намагається відмовити президента Росії Володимира Путіна від масштаного вторгнення в Україну. Вашингтон навіть розглядає нові санкції проти оточення глави держави-агресорки.

Журналісти припускають, що Путін та Байден навіть можуть знову зустрітись. 

Важливо Росія стягує війська до окупованого Криму, – розвідка

Розглядають варіант санкцій

Експертка Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор розповіла, що представники адміністрації Байдена у Європі намагаються узгодити можливі економічні заходи проти Москви.

На її думку, мовиться про санкції проти російських банків і виробників енергії, а також проти оточення Путіна. Вони можуть включати заборону використання карток Visa та Mastercard та обмеження відвідування країн ЄС.

Загроза нападу Росії: що відомо

  • Глава розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив, що Москва планує напасти на Україну. Атака може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
  • Такі висновки зробили, оскільки окупанти стягують свої сили до всього кордону. Складається враження, ніби Україну хочуть "взяти в кільце".
  • Напад можливий з боку окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
  • У США активно готуються до можливого вторгнення Росії в Україну і проводять консультації з партнерами. Додамо, що американські ЗМІ та розвідка попереджали про скупчення російських військ біля України ще у жовтні.
Автор: Ольга Музика