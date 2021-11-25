У Білому домі відмовляють Путіна від нападу на Україну, – ЗМІ
Джерело:New York Times
Адміністрація президента США Джо Байдена нібито намагається відмовити президента Росії Володимира Путіна від масштаного вторгнення в Україну. Вашингтон навіть розглядає нові санкції проти оточення глави держави-агресорки.
Журналісти припускають, що Путін та Байден навіть можуть знову зустрітись.
Важливо Росія стягує війська до окупованого Криму, – розвідка
Розглядають варіант санкцій
Експертка Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор розповіла, що представники адміністрації Байдена у Європі намагаються узгодити можливі економічні заходи проти Москви.
На її думку, мовиться про санкції проти російських банків і виробників енергії, а також проти оточення Путіна. Вони можуть включати заборону використання карток Visa та Mastercard та обмеження відвідування країн ЄС.
Загроза нападу Росії: що відомо
- Глава розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив, що Москва планує напасти на Україну. Атака може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
- Такі висновки зробили, оскільки окупанти стягують свої сили до всього кордону. Складається враження, ніби Україну хочуть "взяти в кільце".
- Напад можливий з боку окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
- У США активно готуються до можливого вторгнення Росії в Україну і проводять консультації з партнерами. Додамо, що американські ЗМІ та розвідка попереджали про скупчення російських військ біля України ще у жовтні.