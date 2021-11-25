У Білому домі відмовляють Путіна від нападу на Україну, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена нібито намагається відмовити президента Росії Володимира Путіна від масштаного вторгнення в Україну. Вашингтон навіть розглядає нові санкції проти оточення глави держави-агресорки.

Журналісти припускають, що Путін та Байден навіть можуть знову зустрітись.

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Розглядають варіант санкцій

Експертка Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор розповіла, що представники адміністрації Байдена у Європі намагаються узгодити можливі економічні заходи проти Москви.

На її думку, мовиться про санкції проти російських банків і виробників енергії, а також проти оточення Путіна. Вони можуть включати заборону використання карток Visa та Mastercard та обмеження відвідування країн ЄС.

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