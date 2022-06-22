У Білому домі відреагували на заяву Пєскова про можливу страту двох американців

У Білому домі шоковані цинічною заявою Дмитра Пєскова. Прессекретар Володимира Путіна заявив, що двох американців, яких захопили у полон під час війни Росії з Україною, можуть стратити.

Деталі розповів Джон Кірбі – координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки. Він заявив, що у Білому домі назвали заяву Пєскова "жахливою".

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Ми досі намагаємося дізнатися більше про цих 2 людей (взятих у полон – 24 канал). Жахливо, що державний чиновнику Росії навіть припустив смертну кару для американських громадян, які перебували в Україні,

– озвучив реакцію Білого дому Кірбі.

Пєсков вкотре довів, що росіяни – справжні варвари. Він заявив, що захоплених у полон американців можуть засудити до смертної кари.

Кірбі наголосив, що не намагатиметься залізти у голову Пєскову чи Володимиру Путіну. Водночас, незалежно від того реальна чи гіпотетична перспетива смертної кари для американців, такі заяви все одно непокоять.

Окупанти засудили до смертної кари іноземців-захисників України

У червні 2022 року весь світ вразила новини, що окупанти "засудили" до смертної кари трьох іноземних добровольців, які воювали на боці України. Мовиться про:

Ейдена Асліна (громадянин Великої Британії);

Шона Піннера (громадянин Великої Британії);

Саадуна Брагіма (громадянина Марокко).

Рішення ухвалив самопроголошений "суд". В ООН вже заявили, що такі "судові процеси" над військовополоненими прирівнюються до воєнного злочину.