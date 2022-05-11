У Білому домі заяви Путіна на параді 9 травня назвали брехнею та абсурдом
Джерело:Укрінформ
Під час промови на 9 травня Путін заявив, що у війні Росії проти України винна не Росія, а начебто країни Заходу. У Білому домі заявили, що це абсурд.
Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що звинувачення Путіна щодо причетності Заходу до війни Росії проти України є брехнею та абсурдом.
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При цьому вона додала, що варто пам'ятати про справжній сенс 9 травня, який полягає у відзначенні перемоги над нацизмом.
Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу – це явна брехня та абсурд,
– сказала представниця адміністрації США.
Псакі звинуватила Путіна у переписуванні історії
Окрім того, що під час своєї "святкової" промови Путін намагався перекласти провину за повномасштабне вторгнення Росії в Україну на інші країни, він зробив безліч інших абсурдних заяв.
Псакі підкреслила, що інші заяви, озвучені президентом Росії під час параду, є ще однією "версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації". Вона нагадала, що це вже траплялося в російських методичках.
Але представниця США зауважила, що, на щастя, зараз усі знають, якою "фабрикою дезінформації" є Путін і кремль. І правду знають як журналісти по всьому світу, так і звичайні люди в Європі та Америці.
Як Путін згадав Захід під час промови на військовому параді
- Президент країни-агресорки, яки віддав наказ ввести війська в Україну, заявив, що у його жорстокій війні проти сусідньої держави нібито винне НАТО.
- Путін намагався виправдатись, що розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, бо начебто НАТО "готувалося до наступу", а українська влада буцімто погрожувала "купівлею" ядерної зброї.
- У Міністерстві оборони Великої Британії назвали ці заяви "проблиском відчаю" й вкотре наголосили, що в Україні не було жодних баз НАТО.
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