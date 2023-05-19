Війна вже йде в іншому напрямку: від кого захищатиметься Білорусь фортифікаційними спорудами

Білорусь укріплює свої кордони – за 20 кілометрів від України будує фортифікаційні споруди. Так, уже з'явилася так звана лінія "зубів дракона". Це пряма демонстрація своїй аудиторії, що все йде не за планом.

Це в інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він відзначив про ризики, які все ж є на білоруському напрямку.

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"Коли вони будують ті чи інші фортифікації, доводять своєму суспільству, що все йде не за планом. Чи все йде за планом, просто цей план був трошки інакшим, ніж заявляла Росія. Особисто пану Лукашенку було б бажано закрити свій інформаційний простір і свою присутність в ньому — менше говорити, менше робити дикі заяви", - порадив Подоляк.

Хто нападатиме на Білорусь

Звісно, Україна не збиралася і не збирається нападати на Білорусь, відзначив чиновник. Немає сенсу в тому, що робить ця країна, оскільки війна йде в зовсім іншому напрямку, який модерує Україна та Європейська коаліція.

Росія в цій війні програє. І, безумовно, платити за цю війну Білорусь так само буде. Маю на увазі, офіційна частина Білорусі, тому що суспільство інакше дивиться і на війну, і на те, що робить Росія. Нагадаю, що білоруське суспільство абсолютно відрізняється від російського,

– сказав він.

Зазначимо, що за інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн" на виїзді з селища Калініне помітили будівельну техніку. Ймовірно, за її допомогою будували фортифікаційні споруди. Ну а щодо заяв самого Алєксандра Лукашенка, то це знову чергові проросійські наративи.

"Безумовно, людина хворіла, нічого нового, нічого дивного. Його заяви — це заяви від пропагандистів. Тобто людини, яка так само неадекватно оцінює, що сьогодні відбувається, але змушена поводитись так, як поводиться. Вона ж повністю залежна від Росії. Як з точки зору від грошей, так і з точки зору контролю над силовою вертикаллю Білорусі", – пояснив радник голови ОПУ.

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Які є ризики

Утім, ризики на білоруському напрямку все ж є, вважає Подоляк. Зважаючи на потенціал армії Білорусі, Росія дуже б хотіла, аби вона відкрила другий фронт. Утім, за 15 місяців війни це малоймовірно.

"В принципі, ця істерія, яка захоплює сьогодні Росію, вона частково захоплює і Білорусь, включно з Лукашенком. Тому вони говорять про мобілізацію, про додаткову перевірку можливості людей взяти збройні сили і так далі — це не має ніякого іншого значення, крім інформаційного", – додав він.

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