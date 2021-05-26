Офіційний Мінськ буде до кінця йти на ескалацію конфлікту із Заходом, – Лукашук

Під час виступу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в парламенті лунали лише погрози та звинувачення, замість вибачень. Це означає, що білоруська влада буде до кінця йти на ескалацію конфлікту із Заходом.

За словами редактора ефіру "Європейського радіо" з Мінська Зміцера Лукашука, білоруська влада хоче показати Росії, що вона підтримує її та залишається своєрідним форпостом. Мовиться про те, що вона начебто захищає російську державу від всіх загроз Заходу.

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Білорусь ізольована від світу

Лукашук зауважив, що наразі Білорусь фактично перебуває в ізоляції від світу. Як він зазначив, майже всі країни Євросоюзу вже офіційно заявили про те, що не дають дозвіл білоруській авіакомпанії "Белавія" здійснювати посадки у їхніх аеропортах.

Офіційний Мінськ буде до кінця йти на ескалацію конфлікту із Заходом,

– наголосив журналіст.

Лукашук також заявив, що наразі Міністерство закордонних справ Білорусі перетворюється на "філіал МЗС Росії".

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