У Раді пропонують визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресоркою. Також закликають розірвати з нею дипломатичні відносини.

Проєкт зареєстрували декілька народних депутатів. Вони вважають, що Білорусь має нести відповідальність за повномасштабну війну, бо надала свою територію для здійснення агресії проти України.

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Рада пропонує визнати Білорусь державою-агресором

Як розповів народний депутат Ярослав Юрчишин, цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні

Ми пам’ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали і вдячні бійцям Полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєнні на нашій території,

– наголосив нардеп.

Так, у постанові Рада закликатиме уряд негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Білоруссю. До того ж закличе до посилення санкційного тиску на Мінськ та притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Росія перекинула ядерну зброю в Білорусь

Нагадаємо, що аналітики ISW проаналізували нібито факт передачі тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів. Так, за оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.

На думку аналітиків, дуже малоймовірно, що це означатиме ескалацію.