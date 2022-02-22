Білорусь "із повагою та розумінням" сприйняла визнання Росією бойовиків на Донбасі

У Білорусі прокоментували "легітимізацію" Росією бойовиків на Донбасі. Там зазначили, що сприймають це "з повагою та розумінням".

У Міністерстві закордонних справ Білорусі взялися коментувати визнання Володимиром Путіним бойовиків тимчасового окупованих частини Донецької та Луганської областей.

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Білорусь висловилася про визнання бойовиків

Білоруське відомство у своїй заяві зазначило про "небезпеку безрозсудної поведінки керівництва та політиків низки західних країн", що веде "до стрімкого зростання напруженості у східноєвропейському регіоні та деградації системи міжнародної безпеки, що створювалася десятиліттями".

У такій ситуації ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони щодо визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік,

– написали у МЗС Білорусі.

Там додали, що країна начебто "завжди активно та послідовно виступала за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі". "Ми й зараз вважаємо дипломатичні методи пріоритетними та готові всіляко сприяти цьому процесу", – додали там.

На завершення міністерство закликало "братні слов'янські народи" стати на шлях переговорів, а країни Заходу – "перестати провокувати насильство, накачувати Україну та країни Балтії військами та зброєю, запроваджувати незаконні санкції".

"Легітимізація" Росією бойовиків на Донбасі: коротко

Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання бойовиків з тимчасово окупованого Донбасу. Раніше з відповідним зверненням до глави Кремля виступили депутати Думи.

Україна та міжнародна спільнота різко засудили такі дії Москви.

Євросоюз запроваджує санкції проти російських депутатів, громадян та компаній. Там сподіваються, що ці обмеження "сильно вдарять по державі-агресорці".

Німеччина оголосила про зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Про обмеження повідомила Велика Британія – вони спрямовані, зокрема, проти 5 російських банків та олігархів.

Введення санкцій анонсували також у США та Канаді.

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