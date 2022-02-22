Білорусь "із повагою та розумінням" сприйняла визнання Росією бойовиків на Донбасі
Джерело:МЗС Білорусі
У Білорусі прокоментували "легітимізацію" Росією бойовиків на Донбасі. Там зазначили, що сприймають це "з повагою та розумінням".
У Міністерстві закордонних справ Білорусі взялися коментувати визнання Володимиром Путіним бойовиків тимчасового окупованих частини Донецької та Луганської областей.
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Білорусь висловилася про визнання бойовиків
Білоруське відомство у своїй заяві зазначило про "небезпеку безрозсудної поведінки керівництва та політиків низки західних країн", що веде "до стрімкого зростання напруженості у східноєвропейському регіоні та деградації системи міжнародної безпеки, що створювалася десятиліттями".
У такій ситуації ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони щодо визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік,
– написали у МЗС Білорусі.
Там додали, що країна начебто "завжди активно та послідовно виступала за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі". "Ми й зараз вважаємо дипломатичні методи пріоритетними та готові всіляко сприяти цьому процесу", – додали там.
На завершення міністерство закликало "братні слов'янські народи" стати на шлях переговорів, а країни Заходу – "перестати провокувати насильство, накачувати Україну та країни Балтії військами та зброєю, запроваджувати незаконні санкції".
"Легітимізація" Росією бойовиків на Донбасі: коротко
- Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання бойовиків з тимчасово окупованого Донбасу. Раніше з відповідним зверненням до глави Кремля виступили депутати Думи.
- Україна та міжнародна спільнота різко засудили такі дії Москви.
- Євросоюз запроваджує санкції проти російських депутатів, громадян та компаній. Там сподіваються, що ці обмеження "сильно вдарять по державі-агресорці".
- Німеччина оголосила про зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Про обмеження повідомила Велика Британія – вони спрямовані, зокрема, проти 5 російських банків та олігархів.
- Введення санкцій анонсували також у США та Канаді.
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