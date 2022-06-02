Білорусь мінує дороги й мости біля кордону з Україною, – Генштаб

Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів. Водночас поблизу межі з Україною там почали мінувати дороги й мости.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про ситуацію з протидією українського народу російському воєнному вторгненню станом на вечір 2 червня. Зокрема, про те, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках.

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Білорусь мінує дороги біля українського кордону

Основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону.

Одночасно здійснюється мінування лісових доріг, об'їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах,

– наголосили у Генштабі.

Там також повідомили, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з білоруської території.

Білоруси перекинули до кордону ешелони з бронетехнікою

З Гродно білоруську військову техніку перекидають ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Залізницею перевозять, зокрема, десятки БМП та зенітних ракетних комплексів.

Відповідні кадри 2 червня опублікували у білоруських соцмережах. Їх зняли на залізничних станціях "Коробчиці" та "Свислоч". На багатьох машинах помітили розпізнавальний знак – червоний квадрат.

Росія надала армії Білорусі озброєння

Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що Росія передала білоруській армії сучасне озброєння та техніку. Їх використовуватимуть для окремих підрозділів білоруської армії.

Крім того, білоруси самі зняли зі зберігання танки та БМП. Ймовірно, їх можуть передати російській армії задля поповнення втрат.

Військова активність у Білорусі: останні новини

Наприкінці травня Білорусь анонсувала військові навчання поблизу українського кордону. За словами експертів, їхня мета – тримати максимальну кількість українських військ на Північних напрямках.

Планові навчання відбуватимуться з 22 червня до 1 липня в Гомельській області. А до 4 червня у Білорусі тривають заходи з перевірки бойової готовності.

Перед цим Олександр Лукашенко повідомив про створення оперативного командування на півдні – поблизу кордону з Україною. Самопроголошений президент зазначив, що "білоруські військові мають відпрацювати заходи із захисту своїх територій".

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