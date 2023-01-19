У Білорусі привели в бойову готовність підрозділи артилерії

У Білорусі заявили, що привели в бойову готовність артилеристів. Це нібито відбувається у рамках спільних навчань з Росією.

У міноборони Білорусі відзвітували про "приведення в готовність підрозділів артилеристів", про це пише 24 Канал.

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Про що заявили у Білорусі

Міноборони Білорусі заявило, що у бойову готовність приводять артилерійські підрозділи 6-ї окремої механізованої бригади. Вони виконуватимуть призначені їм завдання.

Сьогодні в рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії, артилерійські підрозділи 6-ї окремої механізованої бригади наводяться у готовність до виконання завдань із призначення,

– мовиться у повідомленні.

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