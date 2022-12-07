Знову привиділися терористи: Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною

Причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж україно-білоруського кордону. Про це пишуть місцеві видання.

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У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, використання імітаційної зброї з навчальною метою,

– цитує CNN повідомлення Радбезу Білорусі.

Білорусь також знову оголосила про початок військових навчань у рамках "осінньої призовної кампанії для проходження початкової військового вишколу новобранців".

Міноборони Білорусі заявило про навчання з бойової готовності

Напередодні Міноборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни. Це планові навчання внаслідок нового призову, в межах якого набрали близько 10 тисяч призовників. Тож Білорусь займатиметься їхньою підготовкою. Крім того, частина білоруських полігонів зайнята російськими мобілізованими, яких розкидали по полігонах на всій території Білорусі – від Вітебської до Брестської області.

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Чи можливий зараз наступ з Білорусі

Наразі немає жодних ознак того, що може відбутися наступ з території Білорусі. До того ж на території країни перебуває лише близько 32 тисяч мобілізованих – це не те угруповання, яке здатне до наступу.

Водночас білоруси не зацікавлені в наступі на Україну та насамперед готуються до своєї оборони.