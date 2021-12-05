Білорусь погрожує Україні "вкрай жорсткими діями" після провокації на кордоні

Білоруські силовики заявили, що готові "дуже жорстко реагувати" на порушення держкордону в майбутньому. Зокрема мовиться про заяву Білорусі нібито про порушення їхнього кордону Києвом.

Офіційний представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов так прокоментував заяву Білорусі. Мовиться про інцидент, який нібито трапився 4 грудня.

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Білоруські прикордонники обіцяють дуже жорстко реагувати на порушення держкордону в майбутньому,

– заявив Павлов.

Саме через так званий "перетин кордону" 5 грудня Міноборони Білорусі викликало аташе України. Йому вручили ноту через нібито "порушення кордону Білорусі".

Там також заявили, що мовиться про "часті порушення кордону Білорусі зі сторони України".

Коротко про заяву Білорусі 4 грудня

Білорусь 4 грудня заявила, що нібито український військовий вертоліт Мі-8 незаконно перетнув кордон з їхньою країною.

Саме такі дії нібито порушили повітряний простір Білорусі. Також там обурились спецоперацією "Полісся", яку українські прикордонники проводять біля кордону у Київській області для реагування на можливу міграційну кризу.

"Ці факти" нібито можуть свідчити про "загрозу для Білорусі" зі сторони кордону з Україною.

Проте в Держприкордонслужбі спростували інформацію про перетин кордону з Білоруссю. Речник служби Артем Демченко розповів, що вертоліт Мі-8 не порушував повітряний простір держави-сусідки.

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Білоруські прикордонники обіцяють дуже жорстко реагувати на порушення держкордону в майбутньому.

Про це заявив офіційний представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов, коментуючи суботній інцидент із українським військовим вертольотом Мі-8.