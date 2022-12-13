У Повітряних Силах прокоментували приліт трьох МіГ-31К до Білорусі

Росіяни повернули до Білорусі 3 винищувачі МіГ-31К, які перед цим передислокували на російський аеродром. Вони прилетіли на білоруську територію саме під час всеукраїнської повітряної тривоги 13 грудня.

Ймовірно, тепер такі тривоги почастішають. Про це 24 каналу розказав речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

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Чим небезпечні ці МіГи

Він пояснив, що ці літаки вже добре знайомі усім нам. Це – носії ракет "Кинджал", і зазвичай їх підіймають у повітря, і тримають там орієнтовно півтори години. Українці ж у цей час змушені ховатися в укриттях, адже винищувачі загрожують ракетними ударами усім регіонам нашої країни.

Самі росіяни охрестили ракети "Кинджал" гіперзвуковими. Насправді ж це просто швидкісні ракети – фактично ті самі "Іскандери", але повітряного базування. МіГ-31К випускають "Кинджали" з верхніх шарів атмосфери, і ракети на великій швидкості опускаються до цілі.

На жаль, не маємо засобів, які можуть збивати ці ракети, а тому власне і заходи безпеки мають бути посилені. Треба розуміти, що певна загроза є, коли злітає такий літак,

– наголосив Ігнат.

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Навіщо росіяни відганяли винищувачі з Білорусі

Речник Повітряних сил зауважив, що наразі важко сказати, навіщо взагалі МіГи переганяли до Росії. Навряд чи росіяни боялися "бавовни", оскільки це була територія Білорусі.

Він припустив, що в окупантів була якась тактична необхідність у цих винищувачах або ж літаки потребували обслуговування на інших базах, адже це – високотехнологічна техніка, яка потребує відповідного догляду. Також причина може бути пов'язана зі зміною погодних умов.

У будь-якому випадку розташування МіГів у Білорусі відновили. Вочевидь, таким чином росіяни хочуть вкотре побрязкати зброєю на західному фронті, зокрема і перед країнами Балтії та Польщею.

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