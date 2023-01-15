Росія перекинула в Білорусь 8 винищувачів та 4 вантажні борти, ймовірно, з боєприпасами

Росія продовжує перекидати військову техніку у Білорусь на так званні "навчання". У неділю, 15 січня, на військовий аеродром у Барановичах із Росії прилетіли щонайменше 8 винищувачів.

За інформацією "Беларускі Гаюн", Росія в проміжку між 15:50 та 16:20 перекинула у Білорусь 4 літаки Су-34 та стільки ж винищувачів Су-30.

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Два винищувачі прилетіли з Курська

Достеменно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська. Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ.

Крім того, відомо, що в Барановичі 15 січня прилетіли і 4 військово-транспортні літаки. Три Ан-12 та один Ан-26.

Три військово-транспортні літаки прямували з Росії, а один Ан-12 з 11 січня перебував у Мачулищах і перелетів до Барановичів, звідки відлетів о 14:05.

За даними спостерігачів, мінімум частина бортів щось привезли – цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів.

Для чого Росія перекидає літаки