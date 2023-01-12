У Білорусь приїхав головнокомандувач сухопутними військами Росії
У Білорусі помітили головнокомандувача сухопутних військ Росії Олега Салюкова. Він перевірив, як відбувається підготовка російських окупантів на військових базах, розташованих на території Білорусі.
Як зауважили у міністерстві оборони Білорусі, до республіки прибула ціла комісія міноборони країни-агресорки.
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Очолив місію, очевидно, головнокомандувач сухопутними військами Росії генерал Олег Салюков. Він провів інспекцію у військових частинах та підрозділах російських окупантів, що розташовані у Білорусі.
Салюков перевірив, наскільки російські солдати готові виконати завдання та забезпечувати "безпеку Союзної держави". Простіше кажучи, чи достатньо навичок в окупантів, аби вбивати українців, обстрілювати цивільні міста та мародерити і гвалтувати населення на окупованих ними ж територіях.
Додамо, що 11 січня росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами. Цей вантаж відправили з російського Омська ще 3 січня. Так, до Вітебської області прибули 40 вагонів, серед яких:
- 15 пасажирських;
- 10 критих зі спорядженням та боєприпасами;
- 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" у пасажирських вагонах могли перебувати близько 750 осіб. Варто нагадати, що з початком нового року, Росія систематично перекидає техніку та особовий склад до Білорусі.
Що зараз відбувається на території Білорусі
- На території Білорусі у період з 16 січня по 1 лютого проведуть льотні навчання разом з російськими військами.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що головною метою льотно-тактичних навчань на території Білорусі – буде певне дратування як України, так і країн Балтії та Польщі.
- Вже відомо, що росіяни будуть використовувати для навчань всі полігони на території Білорусі.