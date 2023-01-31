У Білорусі розпочинається спільне штабне тренування з російською армією
Білорусь та Росія продовжують співпрацювати. 31 січня вони розпочали нове спільне штабне тренування.
Так, у Білорусі розпочинається спільне штабне тренування об'єднаного командування регіонального угруповання військ. Про це заявили у міноборони республіки, інформує 24 Канал.
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Що відомо про нове тренування Білорусі та Росії
Як зазначають у відомстві, білоруська та російська армії протягом тижня відпрацьовуватимуть питання щодо "спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".
Тема штабного тренування – "прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ на користь забезпечення військової безпеки союзної держави".
Комплекс спільних заходів оперативної підготовки спрямований на підвищення сумісності органів військового управління двох держав та є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу – 2023", яке пройде на території Росії у вересні 2023 року,
– заявили у міноборони Білорусі.
Навчання Росії та Білорусі: останні новини
- Напередодні стало відомо, що окупанти знову перекинули свої підрозділи до Білорусі для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання, повернулися до Росії, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.
- У грудні в Білорусі за наказом Лукашенка почали раптову перевірку військ. До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону.
- З 16 січня розпочалося чергове спільне військове навчання Білорусі та Росії. Ці навчання відбуваються практично постійно.
- До речі, у Білорусі, ймовірно, триває прихована мобілізація. Там з'явились цікаві написи на вокзалі – чоловіків заманюють до військкоматів.