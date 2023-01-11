У Білорусі відзвітували про нарощення спільної з Росією ППО: зенітні підрозділи вже чергують

У білоруському міноборони заявили про нарощування сил протиповітряної оборони республіки та Росії. Це нібито зроблено за планом командування військово-повітряних сил Білорусі.

До того ж угруповання військ Росії та Білорусі здійснило марш техніки. Про це інформує 24 Канал.

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Білорусь та Росія наростили сили ППО

За планом командувача ВПС та військами ППО республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони Білорусі та Росії,

– написали у міноборони Білорусі.

Зазначається, що також зенітні ракетні підрозділи висунулися у призначені райони та заступили на бойове чергування.

Марш техніки Росії та Білорусі

У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити, як один із підрозділів 11-ї окремої гвардійської механізованої бригади здійснює марш до "призначеного регіону для виконання навчально-бойових завдань". Це буцімто відбувається у рамках "злагодження регіонального угруповання військ Росії та Білорусі".

Куди саме прямують військові – поки невідомо.

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