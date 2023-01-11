У Білорусі відзвітували про нарощення спільної з Росією ППО: зенітні підрозділи вже чергують

11 січня 2023, 14:30
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У білоруському міноборони заявили про нарощування сил протиповітряної оборони республіки та Росії. Це нібито зроблено за планом командування військово-повітряних сил Білорусі.

До того ж угруповання військ Росії та Білорусі здійснило марш техніки. Про це інформує 24 Канал.

Важливо Від боєприпасів до військових: Росія перекинула в Білорусь ще один ешелон із технікою

Білорусь та Росія наростили сили ППО

За планом командувача ВПС та військами ППО республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони Білорусі та Росії,
– написали у міноборони Білорусі.

Зазначається, що також зенітні ракетні підрозділи висунулися у призначені райони та заступили на бойове чергування.

Марш техніки Росії та Білорусі

У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити, як один із підрозділів 11-ї окремої гвардійської механізованої бригади здійснює марш до "призначеного регіону для виконання навчально-бойових завдань". Це буцімто відбувається у рамках "злагодження регіонального угруповання військ Росії та Білорусі".

Куди саме прямують військові – поки невідомо.

Рух російської та білоруської техніки: дивіться відео

Що зараз відбувається на території Білорусі

  • На території Білорусі проведуть льотні навчання разом з російськими військами з 16 січня по 1 лютого.
  • Військовий експерт Олег Жданов заявив, що головною метою льотно-тактичних навчань на території Білорусі – буде певне дратування як України, так і країн Балтії та Польщі. Вже відомо, що росіяни будуть використовувати для навчань всі полігони на території Білорусі.
  • До речі, нещодавно у Білорусь надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин.
  • Також 7 січня Росія відправила у Білорусь ще один ешелон, в якому було 700 – 800 російських окупантів.
  • Так, лише за два дні могли перекинути щонайменше 1 400 – 1 600 російських загарбників.
Автор: Софія Ковнір