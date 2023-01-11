У Білорусі відзвітували про нарощення спільної з Росією ППО: зенітні підрозділи вже чергують
У білоруському міноборони заявили про нарощування сил протиповітряної оборони республіки та Росії. Це нібито зроблено за планом командування військово-повітряних сил Білорусі.
До того ж угруповання військ Росії та Білорусі здійснило марш техніки. Про це інформує 24 Канал.
Важливо Від боєприпасів до військових: Росія перекинула в Білорусь ще один ешелон із технікою
Білорусь та Росія наростили сили ППО
За планом командувача ВПС та військами ППО республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони Білорусі та Росії,
– написали у міноборони Білорусі.
Зазначається, що також зенітні ракетні підрозділи висунулися у призначені райони та заступили на бойове чергування.
Марш техніки Росії та Білорусі
У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити, як один із підрозділів 11-ї окремої гвардійської механізованої бригади здійснює марш до "призначеного регіону для виконання навчально-бойових завдань". Це буцімто відбувається у рамках "злагодження регіонального угруповання військ Росії та Білорусі".
Куди саме прямують військові – поки невідомо.
Рух російської та білоруської техніки: дивіться відео
Що зараз відбувається на території Білорусі
- На території Білорусі проведуть льотні навчання разом з російськими військами з 16 січня по 1 лютого.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що головною метою льотно-тактичних навчань на території Білорусі – буде певне дратування як України, так і країн Балтії та Польщі. Вже відомо, що росіяни будуть використовувати для навчань всі полігони на території Білорусі.
- До речі, нещодавно у Білорусь надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин.
- Також 7 січня Росія відправила у Білорусь ще один ешелон, в якому було 700 – 800 російських окупантів.
- Так, лише за два дні могли перекинути щонайменше 1 400 – 1 600 російських загарбників.