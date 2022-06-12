Білорусь розгортає свої РЕБи біля кордонів, а Росія і далі обстрілює мирні селища на рубежі

Загроза з боку Білорусі та північних кордонів із Росією нікуди не поділася. Про це попереджають українські військові.

Останні дані про ситуацію з цих напрямків повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.

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Обстріли рубежів та розгортання РЕБів

Відсутність активних дій не означає, що можна розслабитись і що загрози звідти немає. Про те, що слід бути пильними, свідчать маневри Білорусі біля наших кордонів. Адже, як повідомив Генштаб, у прикордонних районах білоруси проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску. Також вони розгортають засоби радіоелектронної боротьби. Крім того, з цієї території можуть бути й обстріли.

На Сіверському напрямку противник також дає про себе знати. Там він продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

При цьому в Бєлгородській та Курській областях росіяни продовжили тривалість дії підвищеного рівня терористичної загрози. Російські окупанти продовжують обстрілювати із мінометів позиції Сил оборони в прикордонних районах. Також росіяни не відмовляють собі в тому, щоб обстріляти нашу цивільну інфраструктуру, якщо можуть це зробити. Тому постраждали від таких обстрілів об'єкти в районах населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

Чи можливий наступ зі сторони Білорусі

Коли Росія вторгнулася в Україну, то допомагала їй у цьому Білорусь, чим стала фактично країною-співучасницею. Був певний період, коли навіть очікували, що білоруська армія також вторгнеться зі сторони Волині, але цього не сталося. Натомість зараз Білорусь проводить різні маневри біля наших кордонів, що також насторожує. У МВС вважають, що якби Лукашенко дійсно планував вторгнення в Україну, то він вже це зробив би. Але тепер Білорусь що Білорусь не піде в наступ на, хоча це, можливо б, нам допомогло.

Через нестабільну ситуацію на цьому напрямку, біля кордонів перебувають наші військові. Генштаб щодня звітує про оперативну обстановку. За інформацією за 11 червня, на Волинському та Поліському напрямках до 7 батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати своє завдання. Вони посилюють ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. А до 18 червня там триватиме перевірка бойової готовності збройних сил.

Водночас попри оптимізм нашого МВС, насторожує те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі. Тобто з 45 до 80 тисяч. Але експерти з цього приводу запевняли, що це ніяк не вплине на якісь армії Лукашенка. Білоруська армія не пристосована до сучасної війни. Навички її солдатів є застарілими. Та навіть це не означає, що небезпеки нема, тому треба бути пильними все одно.

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