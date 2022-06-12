Білорусь розгортає свої РЕБи біля кордонів, а Росія і далі обстрілює мирні селища на рубежі
Джерело:Генштаб ЗСУ
Загроза з боку Білорусі та північних кордонів із Росією нікуди не поділася. Про це попереджають українські військові.
Останні дані про ситуацію з цих напрямків повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.
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Обстріли рубежів та розгортання РЕБів
Відсутність активних дій не означає, що можна розслабитись і що загрози звідти немає. Про те, що слід бути пильними, свідчать маневри Білорусі біля наших кордонів. Адже, як повідомив Генштаб, у прикордонних районах білоруси проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску. Також вони розгортають засоби радіоелектронної боротьби. Крім того, з цієї території можуть бути й обстріли.
На Сіверському напрямку противник також дає про себе знати. Там він продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
При цьому в Бєлгородській та Курській областях росіяни продовжили тривалість дії підвищеного рівня терористичної загрози. Російські окупанти продовжують обстрілювати із мінометів позиції Сил оборони в прикордонних районах. Також росіяни не відмовляють собі в тому, щоб обстріляти нашу цивільну інфраструктуру, якщо можуть це зробити. Тому постраждали від таких обстрілів об'єкти в районах населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.
Чи можливий наступ зі сторони Білорусі
- Коли Росія вторгнулася в Україну, то допомагала їй у цьому Білорусь, чим стала фактично країною-співучасницею. Був певний період, коли навіть очікували, що білоруська армія також вторгнеться зі сторони Волині, але цього не сталося. Натомість зараз Білорусь проводить різні маневри біля наших кордонів, що також насторожує. У МВС вважають, що якби Лукашенко дійсно планував вторгнення в Україну, то він вже це зробив би. Але тепер Білорусь що Білорусь не піде в наступ на, хоча це, можливо б, нам допомогло.
- Через нестабільну ситуацію на цьому напрямку, біля кордонів перебувають наші військові. Генштаб щодня звітує про оперативну обстановку. За інформацією за 11 червня, на Волинському та Поліському напрямках до 7 батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати своє завдання. Вони посилюють ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. А до 18 червня там триватиме перевірка бойової готовності збройних сил.
- Водночас попри оптимізм нашого МВС, насторожує те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі. Тобто з 45 до 80 тисяч. Але експерти з цього приводу запевняли, що це ніяк не вплине на якісь армії Лукашенка. Білоруська армія не пристосована до сучасної війни. Навички її солдатів є застарілими. Та навіть це не означає, що небезпеки нема, тому треба бути пильними все одно.
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