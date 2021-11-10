У Білорусь щотижня прибуває 40 літаків з мігрантами, – МВС Польщі
Джерело:Укрінформ
У Польщі заявили, що до Білорусі щотижня прибуває 2 тисячі осіб, які потім прямують до кордону з Польщею. Нелегальних мігрантів доставляють 40 літаків.
Польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський немає сумнівів, що Білорусь здійснює таку ворожу міграційну політику проти ЄС з легкої руки Росії.
Важливо Стягування російських військ до кордонів: у Пентагоні стежать за ситуацією
Навіщо це Росії
Головною метою президента Росії Володимира Путіна у контексті міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні є тривала дестабілізація ситуації в Центрально-Східній Європі.
Немає жодного сумніву, що дії Лукашенка відбуваються за повної згоди Росії. Чого хоче досягти Росія у цій грі? Кремль має далекосяжні цілі. Без сумніву, це – дестабілізація ситуації в ЄС, а точніше, спроба постійної дестабілізації у Центрально-Східній Європі,
– заявив Камінський.
На його переконання, Росія хоче мати інструмент шантажу і впливу на Європу, який застосовується не руками Кремля.
Яка роль у цьому Лукашенка
Головна ж мета Олександра Лукашенка, як вважає польський міністр, помститися Польщі і Литві за підтримку білоруського народу після фальсифікації президентських виборів у серпні минулого року. Утім, Лукашенко ставить і політичні завдання – аби його визнали у ЄС легітимно обраним президентом Білорусі і партнером для переговорів.
Яка зараз ситуація на білорусько-польському кордоні
- Наразі біля кордону з Польщею перебуває 2 – 4 тисячі мігрантів. Камінський допускає чергові спроби з боку нелегалів прорватися через польський кордон.
- Кордон Польщі з Білоруссю охороняють близько 13 тисяч військових – з 4 армійських дивізій. Теперішню ситуацію з мігрантами у Варшаві називають "найбільшим тестом для польських спецслужб за кілька десятиліть".