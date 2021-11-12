Білорусь сподіваєится на допомогу Росії у випадку конфлікту на кордоні

У Міноборони Білорусі заявили, що розраховують на військову допомогу Росії. Мовиться про збройний конфлікт, який може виникнути на кордоні. Країни створили спільну систему реагування на загрози.

Про це розповів міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

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Білорусь називає Росію головним стратегічним партнером

Створена система реагування на загрози і виклики дозволяє нам забезпечити безпеку країни, в тому числі при необхідності з нашим головним стратегічним союзником – Росією,

– заявив міністр.

У Міноборони Білорусі запевнили, що збройні сили готові жорстко відповідати на будь-які виклики, коли "справа у захисті кордонів Союзної держави".

У Міноборони не визнають кризи з мігрантами

Цікаво, що в білоруського військовому відомстві ніяк не пов'язують з міграційною кризою нарощення сил сусідніх держав поблизу кордону Білорусі.

На вчорашній нараді було поставлено завдання на комплексне відстеження ситуації по периметру кордону республіки. В рамках її виконання ми детально вивчаємо обстановку на землі та у повітрі,

– сказав Хренін.

Міністр заявив, що "Польща, вирішуючи внутрішньополітичні проблеми, хоче розв'язати конфлікт, у який хоче втягнути усю Європу".

"У зв'язку з цим хотілося б застерегти "гарячі голови": не переоцінювати свої можливості. Мова ультиматумів, погроз та шантажу неприйнятна", – пригрозив Віктор Хренін.

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Що відомо про міграційну кризу на кордоні Білорусі: