Білорусь висилає польського дипломата – у МЗС країни відреагували
Джерело:МЗС Білорусі
Білорусь оголосила, що висилає співробітника Генконсульства Польщі у Бресті. Причиною висилки називають те, що дипломат нібито допомагав підозрюваному у ДТП поляку виїхати з країни.
За словами прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза, у цій аварії загинули дві білоруски. У ДТП підозрюють поляки і йому заборонили виїжджати з Білорусі.
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Як пояснюють причетність польського дипломата
Звинувачений у ДТП, як заявляють у Білорусі, нібито намагався втекти. Глаз твердо переконує що до спроби втечі причетні співробітники Генконсульства Польщі.Зверніть увагу! ЗМІ повідомляють, що польська консул купила чоловікові квиток на поїзд до Польщі, попередньо порадившись з білорусами. Зрештою поляка заарештували на кордоні.
Ми абсолютно точно встановили, що спробу втечі ініціювали та організовували співробітники Генерального консульства Польщі у Бресті. Робили це усвідомлено, розуміючи й обґрунтованість обмежень на виїзд для підозрюваного та те, що внаслідок ДТП двоє людей загинули,
– сказав Глаз.
Він також іронічно заявив, що Білорусь сподівається, що такий випадок поодинокий і не характеризує МЗС Польщі загалом. Втім, продовжити роботу дипломата нібито не можуть і змушені його відіслати.
Реакція МЗС Польщі
Міністерство закордонних справ Польщі чекає на роз'яснення цього питання. Одного із дипломатів Білорусі, що працює у консульстві на сході Польщі, найближчим часом мають відіслати із країни.
За словами речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна, повіреного у справах Білорусі через цей інцидент викликали до міністерства. Зараз перевіряють інформацію та з'ясовують ситуацію.
Останні новини про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі
- Мігранти 2 січня вчергове намагались силою перетнути булорусько-польський кордон. Цього разу навіть взялись нападати на польських службовців – замість зброї застосували каміння. Інцидент трапився у Шудзялові, цю ділянку охороняють прикордонники.
- Напередодні Нового року на білорусько-польському кордоні також зберігалась напружена ситуація. Лукашенківські силовики 29 грудня вкотре намагалися посприяти нелегальному потраплянню мігрантів на територію Євросоюзу.
- Водночас більше ніж 23 тисячі білорусів, втікаючи від репресій, просили про політичний притулок у Польщі. Саме стільки громадян Білорусі приїхали на польську територію з серпня 2020 року, деякі з них – за спецпрограмою.
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