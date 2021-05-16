Білорусь запроваджує плату за виїзд в Україну, Польщу та Литву

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Обласні ради депутатів Гомельської і Гродненської областей запроваджують місцевий збір за перетин кордону на виїзд транспортом. Ці регіони межують з Україною, Польщею та Литвою. Нові правила почнуть діяти з 1 червня.

Джерело:

Держприкордонкомітет Білорусі

Місцевий збір, тобто оплата, за перетин білоруського кордону нібито спрямований на боротьбу з коронавірусом. Стягувати податок будуть з водія до перетину або при перетині кордону в пунктах пропуску.

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З кого стягуватимуть гроші

Прикордонники повідомили, що збір стягуватимуть із транспортних засобів, технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн.

Виняток колісні трактори та самохідні машини. Кількість пасажирів не впливатиме на суму збору.

Кого звільнять від збору

  • Від сплати податку за наявності документів звільнять водіїв, які їдуть на похорон членів сім'ї та близьких родичів;
  • учасників війни;
  • людей з інвалідністю I та II груп та їх супровідних;
  • учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;
  • білорусів, які їдуть на лікування у санаторно-курортні установи.

Скільки коштуватиме перетин кордону

Платіж для авто до п'яти тонн встановлений у розмірі однієї базової величини – 29 білоруських рублів, що становить близько 320 гривень.

Зверніть увагу! На тлі протестів у Білорусі ще у вересні 2020 року Лукашенко заявляв, що Білорусь закриє свої кордони для сусідніх країн. Мовиться лише Польщу та Литву. З Україною кордон хотіли посилити.