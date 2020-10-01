Білорусь звинуватила Україну у втручанні у внутрішні справи
Білорусь звинуватила Україну у недружньому ставленні та втручанні у внутрішні справи. Там заявили, що країна зможе сама впоратись з ситуацією, в яку потрапила.
Позиція українського уряду щодо ситуації в Білорусі не сприяє збереженню довіри у відносинах двох країн. Про це заявило посольство Білорусі в Україні в фейсбуці.
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Чому чинний уряд Білорусі думає, що Україна до них "недружня"
Білорусь вважає публічні рекомендації від українських політиків некоректними. На думку білоруського посольства, ці поради – це спроба втручання у внутрішні справи їх країни.
За словами посольства, Білорусь ніколи не втручалась у внутрішньополітичні процеси України. Також країна не ставила під сумнів "право українців самостійно визначати шлях свого розвитку".
Публічні висловлювання уряду України щодо внутрішньополітичної ситуації в Білорусі, легітимності президента, заклики до проведення нових виборів та обговорення застосування санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах. Це спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь,
– заявили у посольстві.
Посольство про економічну співпрацю України та Білорусі
Чинна влада Білорусі не розуміє закликів українських політиків про закінчення економічного співробітництва двох країн. Якщо ці заклики реалізують, постраждають не тільки працівники білоруських підприємств, а й підприємства України, які постачають до Білорусі товари.
Торгово-економічна взаємодія завжди була пріоритетом українсько-білоруських відносин і основним напрямком в роботі посольства,
– розповіли у білоруському посольстві.
Також там заявили, що Білорусь самостійно впорається з "непростою ситуацією", в якій опинилась. В посольстві очікують, що позиція України буде об'єктивна, зважена та заснована на принципах взаємоповаги та невтручання у внутрішні справи.
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Заяви українських політиків щодо Білорусі: коротко
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не визнає легітимною інавгурацію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проте держава не має наміру втручатись у внутрішні справи Білорусі.
- Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський закликав чинну самопроголошену владу Білорусі провести повторні вибори президента. На його думку, діалог білоруської влади та народу сприятиме виходу з політичної кризи.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 15 вересня підписав спільну заяву нардепів щодо ситуації в Білорусі. У постанові мовиться про те, що Рада не вважає президентські вибори в Білорусі ані вільними, ані чесними.
- Ситуацію в Білорусі також прокоментував мер Львова Андрій Садовий. Він заявив, що європейським країнам треба робити все можливе, аби "повернути Білорусь на праведний шлях".
- Своєю чергою, Кулеба зазначив, що Україна могла бути посередником для подолання кризи у Білорусі. Однак замість руки допомоги, яку простягла Україна, Олександр Лукашенко поставив все на задушливі обійми Володимира Путіна.
- Також міністр на брифінгу МЗС розповів, як саме тепер офіційно називати Лукашенка. Україна називатиме його просто на ім'я та прізвище, не зазначаючи посади.
- Кулеба заявив, що наразі взагалі не можна говорити про будь-яку легітимність в Білорусі. На його думку, "Лукашенку вже, а опозиції ще не вистачає легітимності".