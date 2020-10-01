Білорусь звинуватила Україну у недружньому ставленні та втручанні у внутрішні справи. Там заявили, що країна зможе сама впоратись з ситуацією, в яку потрапила.

Позиція українського уряду щодо ситуації в Білорусі не сприяє збереженню довіри у відносинах двох країн. Про це заявило посольство Білорусі в Україні в фейсбуці.

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Білорусь вважає публічні рекомендації від українських політиків некоректними. На думку білоруського посольства, ці поради – це спроба втручання у внутрішні справи їх країни.

За словами посольства, Білорусь ніколи не втручалась у внутрішньополітичні процеси України. Також країна не ставила під сумнів "право українців самостійно визначати шлях свого розвитку".

Публічні висловлювання уряду України щодо внутрішньополітичної ситуації в Білорусі, легітимності президента, заклики до проведення нових виборів та обговорення застосування санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах. Це спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь,

– заявили у посольстві.

Посольство про економічну співпрацю України та Білорусі

Чинна влада Білорусі не розуміє закликів українських політиків про закінчення економічного співробітництва двох країн. Якщо ці заклики реалізують, постраждають не тільки працівники білоруських підприємств, а й підприємства України, які постачають до Білорусі товари.

Торгово-економічна взаємодія завжди була пріоритетом українсько-білоруських відносин і основним напрямком в роботі посольства,

– розповіли у білоруському посольстві.

Також там заявили, що Білорусь самостійно впорається з "непростою ситуацією", в якій опинилась. В посольстві очікують, що позиція України буде об'єктивна, зважена та заснована на принципах взаємоповаги та невтручання у внутрішні справи.

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