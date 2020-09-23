Президент України Володимир Зеленський закликає чинну самопроголошену владу Білорусі провести повторні вибори президента. На його думку, діалог білоруської влади та народу може посприяти виходу з політичної кризи.

Протести в Білорусі впливають і на Європу. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, передає пресслужба Офісу Президента.

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Зеленський про причину політичної кризи в Білорусі

За словами Зеленського, протести у Білорусі викликали найбільшу політичну кризу в країні за час її незалежності.

Така криза має вплив не лише на сусідні з Білоруссю країни. Події там уже мають наслідки для Європи. Ми бачимо, що виникла найбільша політична криза за всі роки незалежності Білорусі. Вона також пов’язана з економічною та соціальною кризами, які вже визріли та проявляють наслідки,

– заявив президент.

Глава держави додав, що якщо сценарій політичної кризи в Білорусі буде негативним, то щонайменше сотні тисяч білорусів емігрують до країн Європи, як біженці.

Як на думку Зеленського можна припинити протести в Білорусі

Український лідер висловив думку, що найкращий вихід з кризи в Білорусі – провести нові чесні вибори президента.

Якщо кандидати впевнені у своїй перемозі, то немає чого боятися ще одних виборів. Це дії влади, яка не боїться свого народу,

– пояснив Зеленський.

Він наголосив, що в час протестів як ніколи важливий діалог можновладців та суспільства. Чинній владі потрібно уникати насильства та дбати про свій народ.

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