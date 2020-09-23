Зеленський: Чесні вибори президента – найкращий вихід з кризи в Білорусі
Президент України Володимир Зеленський закликає чинну самопроголошену владу Білорусі провести повторні вибори президента. На його думку, діалог білоруської влади та народу може посприяти виходу з політичної кризи.
Протести в Білорусі впливають і на Європу. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, передає пресслужба Офісу Президента.
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Зеленський про причину політичної кризи в Білорусі
За словами Зеленського, протести у Білорусі викликали найбільшу політичну кризу в країні за час її незалежності.
Така криза має вплив не лише на сусідні з Білоруссю країни. Події там уже мають наслідки для Європи. Ми бачимо, що виникла найбільша політична криза за всі роки незалежності Білорусі. Вона також пов’язана з економічною та соціальною кризами, які вже визріли та проявляють наслідки,
– заявив президент.
Глава держави додав, що якщо сценарій політичної кризи в Білорусі буде негативним, то щонайменше сотні тисяч білорусів емігрують до країн Європи, як біженці.
Як на думку Зеленського можна припинити протести в Білорусі
Український лідер висловив думку, що найкращий вихід з кризи в Білорусі – провести нові чесні вибори президента.
Якщо кандидати впевнені у своїй перемозі, то немає чого боятися ще одних виборів. Це дії влади, яка не боїться свого народу,
– пояснив Зеленський.
Він наголосив, що в час протестів як ніколи важливий діалог можновладців та суспільства. Чинній владі потрібно уникати насильства та дбати про свій народ.
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Коротко про протести в Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені білоруси вийшли на мирні протести. Силовики влаштували жорстокий розгін мітингувальників. ОМОНівці били протестуючих, застосовували проти них зброю та затримували.
- За весь час протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня в Білорусі розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств відмовлялись виходити на роботу, вимагаючи чесних виборів.
- Опозиція створила Координаційну раду, метою якої є сприяння передачі влади після перевиборів.
- Проте проти лідерів опозиції проводять утиски. Частина з них вимушено виїхала за кордон.
- Відомо, що з 7 білоруських опозиційних лідерів на волі залишилися тільки двоє.
- Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде.
- 23 вересня відбулась таємна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Люди вже почали виходити на точкові протести по всьому Мінську.
- Член Координаційної ради Павло Латушко прокоментував інавгурацію Олександра Лукашенка. За його словами, білоруси стали свідками безпрецедентної ситуації й тепер для світової спільноти та білоруського народу Лукашенко – ніхто.