Білорусь планує розширити залізничне сполучення з Україною

Білоруська залізниця планує запустити нові поїзди в Україну. Зокрема, може з'явитися потяг до Білгород-Дністровського. Також планують розширити сполучення зі Львовом. Ініціатива йде з білоруської сторони.

Про намір запустити нові залізничні рейси, які поєднювали б Україну та Білорусь, заявив заступник начальника пасажирської служби Білоруської залізниці Олександр Дрожжа. Про це інформує "Белта".

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Зараз ми активно працюємо з Україною над розширенням мережі. Розглядаємо питання призначення або поїзда, або безпересадкових вагонів, які будуть їздити з Вітебська в Білгород-Дністровський,

– зазначив Олександр Дрожжа.

У планах також розширити сполучення зі Львовом шляхом організації паритетного руху. Наразі до Львова їздить один поїзд білоруського складу.

У Білоруській залізниці додали, що Україна поки не дає згоди на такі пропозиції. "Однак ми працюємо над тим, щоб з'явився ще хоча б один поїзд", – наголосив Дрожжа.

Наразі пасажирське залізничне сполучення України та Білорусі забезпечує 5 пар поїздів.

До слова, пересадку в Білорусі часто використовують росіяни, які хочуть відвідати Україну не через свій кордон.

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