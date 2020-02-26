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      Білорусь планує розширити залізничне сполучення з Україною

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      Білорусь хоче розширити залізничне сполучення з Україною / delo.ua

      Білоруська залізниця планує запустити нові поїзди в Україну. Зокрема, може з'явитися потяг до Білгород-Дністровського. Також планують розширити сполучення зі Львовом. Ініціатива йде з білоруської сторони.

      Про намір запустити нові залізничні рейси, які поєднювали б Україну та Білорусь, заявив заступник начальника пасажирської служби Білоруської залізниці Олександр Дрожжа. Про це інформує "Белта".

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      Зараз ми активно працюємо з Україною над розширенням мережі. Розглядаємо питання призначення або поїзда, або безпересадкових вагонів, які будуть їздити з Вітебська в Білгород-Дністровський, 
      – зазначив Олександр Дрожжа.

      У планах також розширити сполучення зі Львовом шляхом організації паритетного руху. Наразі до Львова їздить один поїзд білоруського складу.

      У Білоруській залізниці додали, що Україна поки не дає згоди на такі пропозиції. "Однак ми працюємо над тим, щоб з'явився ще хоча б один поїзд", – наголосив Дрожжа.

      Наразі пасажирське залізничне сполучення України та Білорусі забезпечує 5 пар поїздів.

      До слова, пересадку в Білорусі часто використовують росіяни, які хочуть відвідати Україну не через свій кордон.

      Зверніть увагу! З березня 2020 року Білорусь розпочне імпортувати нафту українським нафтопроводом Одеса – Броди. Закуповувати планують азербайджанську та російську нафту.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Львова Новини Білорусі Залізниця
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