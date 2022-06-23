Білоруси бачать, що економіка починає розвалюватись, – представник Тихановської

Сьогодні значна кількість білорусів живе в інформаційному полі Росії та під пропагандою Олександра Лукашенка.

Для білорусів фактично ця війна незрозуміла, адже вони мають дуже мало достовірної інформації. Про це 24 каналу розповів глава кабінету представників Світлани Тихановської Валерій Кавалевській.

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За його словами, для них Лукашенко – миротворець. А путінські війська в Україні – це ті, які визволяють від антиросійського тиску та роздають гуманітарну допомогу. В момент коли українські війська нібито стріляють по своїх містах, вбивають українців й звинувачують у цьому росіян.

Тому багато білорусів не мають розуміння того, що відбувається сьогодні в Україні. Це те, що нам потрібно виправляти. Це те, що є великою проблемою, бо в білорусів дуже обмежений доступ до якісної та обʼєктивної інформації,

– розповів Валерій Кавалевській.

При цьому він зазначив, що підтримка Лукашенка ніколи не вийде за межі 30%. Це його основний електорат.

Крім того, Валерій Кавалевській повідомив, що погрози нестабільності в державі допомагають білоруській владі стверджувати, що нібито саме вони забезпечують цю стабільність. Адже економіка працює, а люди отримують заробітню плату.

Водночас білоруси, хоч й перебувають під пропагандою, але вони бачать, що економіка починає розвалюватися. Уже внутрішній валовий продукт скоротився на 9%,

– зазначив Валерій Кавалевській.

Також він додав, що десятки тисяч спеціалістів почали виїжджати, змінюються ціни на нерухомість. Це такі обʼєктивні параметри, які демонструють ставлення білорусів до ситуації в Україні.

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Через великі втрати у техніці росіян, озброєння їм можуть надати білоруси. Також не виключено, що територію Білорусі біля українського кордону держава-агресорка використає для своєї військової бази. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Доки режим Лукашенка керуватиме Білоруссю, до того часу існуватиме загроза наступу тамтешньої армії до України. Однак зараз у них немає достатніх сил для війни. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Білоруська армія проводить різні заходи бойової підготовки. Також тривають навчання з білоруськими підрозділами сил спеціальних операцій. Саме в цих навчаннях залучили інструкторів збройних сил Росії.

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