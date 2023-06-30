У Білорусі будують наметове містечко на 15 тисяч вагнерівців: що вже зафіксував супутник

У Білорусі поблизу населеного пункту Ціль (20 кілометрів від Осиповича) зводять масштабне наметове містечко. Припускають, що саме там мешкатимуть вагнерівці.

Після свого заколоту, який тривав аж один день, Євгеній Пригожин вирушив на "ретрит" до Білорусі. Там йому начебто дав якісь гарантії безпеки самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Окрім того, є інформація, що на територію Білорусі підтягнулися вже тисячі вагнерівців. Раніше Лукашенко наголосив, що вони мешкатимуть на території країни своїм коштом.

Біля Цілі з'явилося наметове містечко

Наприкінці червня біля поселення Ціль (90 кілометрів від Мінська) почали з'являтися намети. Наразі мовиться вже про три сотні таких.

ЗМІ порівняли, що ці намети дуже схожі на ті, у яких російські окупанти мешкають перед тим, як вирушають в Україну "пакетизуватися".

Раніше Лукашенко спостовував інформацію, що на території Білорусі будують табори для вагнерівців. Водночас немає дня, коли самопроголошений президент Білорусі про щось не бреше.

Що показує супутник / "Радіо Свобода"

Зеленський наказав посилити кордон з Білоруссю

Через вагнерівців у Білорусі Володимир Зеленський наказав Валерію Залужному та Сергію Наєву посилити кордон із Білоруссю. Український лідер наголосив, що ситуацію "тримають на постійному контролі". Наразі вона – стабільна та контрольована.