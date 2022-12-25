Подарунок на Різдво: у Білорусі горів один з російських МіГ-31
Джерело:Беларускі Гаюн
У неділю, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС Росії. Літак виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.
Ці літаки можуть нести гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал". Відомо, що три літаки типу МіГ прилетіли до Білорусі 13 грудня.
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Чому в літака загорівся двигун
За інформацією моніторингової групи, МіГи, які розташовані в Мачулищах, мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. За місяць вони вже здійснили щонайменше 4 вильоти (16, 17, 21 та 25 грудня).
Повідомляють, що за два тижні у повітря підіймалися лише два МіГи. Один з них, з реєстраційним номером RF-95194, не зміг летіти через пожежу на борту.
У літака сталося загоряння двигуна, а отримані пошкодження не дозволяють борту найближчим часом здійснювати польоти.
Зазначають, що тимчасове виведення з ладу потенційного джерела смерті для українського народу можна вважати "справжнім різдвяним дивом".
Яка загроза від МІГ-31К
Такі військові літаки вже добре знайомі усім. Це – носії ракет "Кинджал", і зазвичай їх підіймають у повітря, і тримають там орієнтовно півтори години. Українці ж у цей час змушені ховатися в укриттях, адже винищувачі загрожують ракетними ударами усім регіонам нашої країни.
Самі росіяни охрестили ракети "Кинджал" гіперзвуковими. Насправді ж це просто швидкісні ракети – фактично ті самі "Іскандери", але повітряного базування.
МіГ-31К випускають "Кинджали" з верхніх шарів атмосфери, і ракети на великій швидкості опускаються до цілі.
Що відомо про загрозу наступу з Білорусі
- 18 грудня військам Білорусі передали не менше 6 одиниць техніки.
- Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив "раптову перевірку" військ. Диктатор каже, що її провели "на всякий випадок", бо проти Білорусі нібито хтось планує агресію.
- До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону. Підрозділи мають здійснити марш із пункту дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район.
- За словами Подоляка, Лукашенко постійно хоче "відпетляти" від участі в цій війні.
- Після зустрічі кремлівського диктатора Владіміра Путіна та Лукашенка почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували. Військовий експерт Михайло Притула зауважив, що у Путіна поки немає сил для нападу з Білорусі.