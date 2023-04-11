Скучили за СРСР: у Білорусі хочуть призивати в армію студентів

Держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович 10 квітня запропонував повернути обов'язковий призов студентів до армії. Це, на його думку, виховає в молодих чоловіків зрілість та патріотичне усвідомлення.

Вольфович нагадав, що подібна практика має своє коріння ще з радянських часів. Про це він заявив на нараді з керівниками закладів вищої освіти Білорусі.

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Призов студентів до армії Білорусі: навіщо це потрібно

10 квітня Державний секретар Ради Безпеки Білорусі Олександр Вольфович провів нараду з керівниками вищих навчальних закладів країни. Там він висунув ідею "повернути призов студентів до збройних сил, як це було колись у Радянському Союзі".

Вольфович обґрунтував цей крок тим, що студент, який після вступу піде на службу, повернеться на навчання "зрілою" людиною. А ще на таких молодиків "дівчата будуть по-іншому дивитися".

Він по-іншому осмислить те, для чого він узагалі вступив до вищого навчального закладу,

– наголосив держсекретар.

Він також запропонував зменшити кількість годин на військових кафедрах і попросив керівників вишів обміркувати цю пропозицію.

Зверніть увагу! Практика призову студентів до армії тривала у Радянському Союзі з 1982 по 1989 роки, коли країна перебувала у тривалій війні з Афганістаном. Цей крок допоміг доукомплектувати армію СРСР в умовах нестачі призовників.

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