У білорусі почали агітувати людей підписувати контракти з російськими ПВК

Наразі жодних ознак того, що з напрямку білорусі готується наступ, немає. Проте на території країни людей почали агітувати підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями.

Хоч ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових у Сумській області та проводить там повітряну розвідку за допомогою безпілотників, на Волинському та Поліському напрямку все відносно спокійно – ситуація без особливих змін.

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Проте весь липень у білорусі жителів агітують підписувати контакти з російськими ПВК.

білоруські військові агітують людей підписувати контракти з російськими ПВК

Так, впродовж липня на території білорусі триває кампанія з агітації громадян до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. У Генштабі уточнили, що у цьому активно беруть участь військові комісаріати збройних сил республіки білорусь.

ЗСУ звернулися до білорусів

Нещодавно українські захисники звернулися до білоруської армії, закликаючи її не вступати у війну на боці російських загарбників і не виконувати злочинні накази командування.

Наразі ознак формування наступальних угрупувань на території білорусі не виявлено, проте є ризики, що рано чи пізно білоруська армія може вступити у війну на боці росії. Днями лукашенко продовжив військові навчання в країні до 23 липня.

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