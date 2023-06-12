Планували провокації на кордоні з ЄС: режим Лукашенка намагався передати зброю мігрантам

Очільник Державної прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс 10 червня розповів, що влада Білорусі пропонувала зброю нелегальним мігрантам. Цих людей планували відправляли на перетин білорусько-латвійського кордону.

Крім того, режим Лукашенка намагався навчити мігрантів, як боротися з латвійськими прикордонниками. Це мало нібито допомогти їм, якщо латвійці завадять перетнути кордон.

Дивіться також Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну, – білоруський боєць у складі ЗСУ

Посіпаки Лукашенка пропонували зброю мігрантам

Очільник Держприкордонслужби Латвії зазначив, що наприкінці 2022 року латвійські прикордонники фіксували випадки, коли військові Лукашенка намагалися спорядити вогнепальною зброєю мігрантів, які на той час приїхали в Білорусь. Попри це, мігранти відмовилися використовувати зброю, і наразі жодних інцидентів із її застосуванням не було.

Звичайно, такі інциденти збільшують ризики, ризики безпеці та можуть перерости в перестрілки,

– сказав Пуятс.

До того ж він згадав про випадки, коли білоруські офіцери були озброєні кулеметами та снайперськими гвинтівками, що не є типовим повсякденним спорядженням для прикордонників.

Раніше на кордоні з Польщею та Білоруссю сталася провокація

На початку квітня на польсько-білоруському кордоні біля населеного пункту Наревці 20 агресивно налаштованих мігрантів влаштували інцидент. Ці люди обкидали камінням польських прикордонників.

Причиною такого інциденту стало те, що поляки не дозволили їм перетнути кордон. Тоді ніхто з польських офіцерів не постраждав.

Варто зазначити, що вздовж 186-кілометрового польсько-білоруського кордону побудували сталеву огорожу висотою 5,5 метра. Вона доповнена електронною огорожею – системою камер і датчиків, що працюватиме на трохи більше ніж 200 кілометрів кордону.

Будівництво постійної огорожі на польсько-білоруському кордоні розпочали наприкінці січня 2022 року. Як і планувалося, паркан збудували за шість місяців, тобто до червня 2022 року. Сейм Польщі виділив на будівництво понад 400 мільйонів доларів США.

За даними офіційної статистики, у 2023 році майже 3,8 тисячі особам не дозволили перетнути територію Латвії з Білорусі. У 2022 році ця цифра становила майже 5,3 тисячі людей.