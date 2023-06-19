Ув’язнили за пісню: в Білорусі переслідують та жорстко карають за все українське
Білоруські силовики нещодавно затримали в Гродно фотографа Євгена Бузука, який допомагав ще у 2022 році українським біженцям на польсько-українському кордоні.
Це не перший приклад, коли в Білорусі переслідують людей, які підтримують Україну. Про це 24 Каналу розповів радник лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка.
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Підтримка України прирівнюється до криміналу
Він уточнив, що білоруська влада переслідує за українську мову, за те, що люди носять жовто-блакитні стрічки тощо.
Білоруську співачку Мерієм Герасименко було засуджено на три роки за виконання української пісні в барі в центрі Мінська,
– нагадав радник лідера опозиції Білорусі.
Як в Білорусі карають за підтримку України: дивіться відео
Також викладачка розповіла на уроку правду про те, що відбувається в Україні, засудила російську агресію. І її звільнили з роботи та заарештували на 15 діб.
"Зараз будь-яка підтримка України прирівнюється до криміналу в Білорусі. Проте люди, не зважаючи на репресії та терор, продовжують висловлювати солідарність з Україною. Білоруси в абсолютній більшості підтримують Україну. І ми сподіваємось, що українці це теж помітять", – наголосив Франак Вячорка.
Що відомо про білоруського фотографа Євгена БузукаЄвгена затримали на початку червня та звинуватили у "розповсюджені екстремістських матеріалів". За його словами, він написав пост, в якому запропонував знижку тим, хто "дотримується опозиційних поглядів". Крім того, у 2022 році він як волонтер їздив польсько-український кордон, щоб допомагати українським біженцям, адже має медичну освіту.
Більше про репресії в Білорусі за підтримку України
- Білоруську співачку Мерієм Герасименко затримали в серпні минулого року за те, що вона в барі заспівала українською пісню "Обійми" групи "Океан Ельзи". Також з'ясувалось, що жінка висловлювала підтримку протестів в Білорусі у 2020 році. Невдовзі Герасименко та власника бару було затримано. За рішенням так званого суду, співачку засудили на 3 роки домашнього арешту (вона матиме залишатися вдома з обмеженням свободи пересування).
- В березні минулого року, за повідомленням білоруських пабліків, також була затримана вчителька історії у Бобруйську, яка прийшла на урок з жовто-блакитною стрічкою у волосах. Коли це побачила директор школи, то викликала ОМОН. Вчительку затримали і її справу передали до суду.