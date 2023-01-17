У Білорусь прилетіли винищувачі: Жданов оцінив загрозу нових ракетних ударів по Україні
У Білорусі розпочалося спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів армій Путіна та Лукашенка. У ЗСУ наголошують, що в Україні можуть частіше лунати сигнали повітряних тривог. Жданов оцінив загрозу нових ударів по Україні.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що білоруські ЗМІ повідомили, що до країни вже прилетіли винищувачі та вантажні борти з Росії.
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За його словами, із Курська в Барановичі прилетіло 4 винищувачі Су-34 та 4 винищувачі Су-30, а також 4 воєнно-транспортні літаки АН – три з них прилетіли з Росії, а один вже перебував у Білорусі.
Тобто російське угруповання військ зосередилося на аеродромі в Барановичі. Адже від 16 січня в Білорусі розпочалися льотно-тактичні навчання спільно білоруських та російських повітряних сил. Вони триватимуть 2 тижні до 1 лютого,
– заявив Жданов.
На його думку, в цьому є загроза. "Адже Су-34 – це фронтовий бомбардувальник, а Су-30 – це багатоцільовий літак, який може нести ракети класу повітря – земля", – наголосив військовий експерт.
А, як припустив Жданов, 4 літаки АН – це російський транспортник, ймовірно "Руслан" українського походження, які Росія виготовляла у Воронежі.
"Вона їх клепала стільки, скільки могла, поки Україна не припинила постачати комплектуючі запчастини для них, зокрема двигуни. Тому їх в Росії є доволі багато", – додав експерт.
Жданов оцінив загрозу льотних навчань в Білорусі: відео
Що відомо про спільні російсько-білоруські навчання: коротко
- У понеділок, 16 січня, на території Білорусі розпочалися спільні з Росією льотно-тактичні навчання. До них залучать всі аеродроми та полігони ВПС і військ ППО збройних сил Лукашенка. Навчання завершаться 1 лютого.
- Російська та білоруська авіації планують відпрацювати: ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону; авіаційну підтримку угруповань військ, висадку тактичного повітряного десанту, доставку вантажів та евакуацію поранених.
- За словами Ігната, ЗСУ готові до таких навчань. Кожна повітряна ціль ЗС Росії відома та зрозуміла нашим військовим. "Вся інформація відома, будемо дивитися та реагувати, якщо будуть якісь загрози", – підкреслив речник Повітряних сил.
- Там додають, що якщо в небо піднімуть літак МіГ-31 – це носій "Кинджалу", то неважливо, чи це навчальний, чи тренувальний політ, буде повітряна тривога в Україні. Так само з літаками Ту-22М3.
- Крім того, раніше військовий оглядач Олександр Мусієнко наголосив, що для навчань у Білорусі залучили всі полігони, які змогли. Водночас, за його словами, сухопутні війська концентруються в основному на західних кордонах Білорусі – поблизу з Волинню, Польщею та Литвою. Чи можливий наступ на Україну – читайте думку експерта тут.