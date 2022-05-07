У Білорусі помітили розвантаження ешелону з великою кількістю військової техніки
Джерело:телеграм "Беларускі Гаюн"
У Білорусі в Мінській області помітили розвантаження ешелону з великою кількістю військової техніки. Мовиться про щонайменше 40 одиниць.
Також помічено пасажирські вагони для перевезення особового складу.
До теми Лукашенко жорстко підколов Путіна, – Денисенко про заяви щодо "спецоперації"
Яку саме техніку розвантажували
У місті Колодищі серед техніки помітили: танки Т-72Б, 122-міліметрові полкові самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", гусеничні бойові машини піхоти БМП-2, броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2, "Урали" загального призначення і бензовози, броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-Ч, багатоцільовий плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ.
Також у Білорусі розвантажували броньовану розвідувально-дозорну машину "Кайман-КАС", командно-штабну машину оперативно-тактичної ланки управління БМП-1КШ та іншу техніку.
У Білорусі помітили розвантаження ешелону з технікою / Фото з телеграму "Беларускі Гаюн"
Варто зауважити, що у травні в Білорусі на трасах у напрямку Пінська також була помічена велика колона військової техніки. Зокрема, активісти нарахували 16 БТРів, 18 вантажівок "МАЗ", 12 вантажівок "Урал", 6 ГАЗ-66 та один фургон.
Крім цього, велику колону БРТів помітили поблизу міста Житковичі. Однак активісти не змогли ідентифікувати техніку через червоні квадрати, які були нанесені на всі машини.
Ситуація у Білорусі на тлі війни в Україні: останні новини
- За даними Генштабу Збройних Сил України, армія Білорусі наразі не планує вести наступальних дій. Водночас там продовжують готувати сили реагування.
- У білоруських збройних силах 4 травня почалась раптова перевірка готовності сил реагування. Один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.
- Олександр Лукашенко в інтерв'ю прокоментував війну в Україні. За його словами, він не думав, що російська так звана "спецоперація" затягнеться таким чином.
- Водночас самопроголошений президент переконує, що Білорусь нікому не загрожує. Лукашенко заявив, що "Захід може спати спокійно".
- Олександр Лукашенко та Володимир Путін 3 травня провели телефонну розмову. Зокрема, вона стосувалася й дій російських військ у війні проти України.
До теми – поки Лукашенко при владі, загроза з боку Білорусі не зникає: дивіться відео