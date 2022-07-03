Ознак наступу з Білорусі наразі немає, але росіяни посилюють там свою ППО

3 липня 2022 , 08:00
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ каже, що ознак того, що ворог хоче заходити в Україну з Білоруського кордону наразі немає. Проте розпочалась ротація збройних сил.

Так, згідно з даними, на Волинському та Поліському напрямках наразі немає ознак формування наступальних ворожих угруповань. Але російські війська посилюють на кордоні сили ППО.

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Росіяни встановлюють в Білорусі ППО

Так, Генштаб повідомляє, що російська армія нарощує у Білорусі сили ППО. Також у Брестській області відбувається ротація збройних сил Білорусі.

За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил республіки Білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил російської федерації,
– мовиться в повідомленні Генштабу.

Тим часом на Сіверському напрямку росіяни продовжують забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Окрім цього, у ніч проти 3 липня ворог обстріляв позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області з території Росії.

Білоруські військові тренуються наводити понтонні переправи

Раніше у Генштабі повідомили, що білоруські війська відпрацьовують зведення понтонних переправ поблизу українського кордону. Основна активність білоруських військ спостерігається в Гомельській та Брестській областях. 

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Автор: Анастасія Кушпіт