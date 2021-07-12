У Білорусі пояснили заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною

У білоруському МЗС прокоментували заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною. Для бізнесу, туризму та переміщення звичайних громадян перешкод немає.

Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю російським пропагандистам.

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Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордони, означає, що з урахуванням ось тих подій, які мали місце останні дні. Все це змушує нас більш пильно дивитися на охорону наших кордонів,

– сказав він.

Макей додав, що мовиться про "протидію організованій злочинності та спроби організувати в Білорусі терористичні акти".

Диктатор пояснив своє рішення тим, що з нашої держави нібито надходить багато зброї

Дивні заяви Лукашенка: останні новини

Лукашенко заявив, що службовці на кордоні з Литвою нібито перехопили дрон, до якого прикріпили вибухівку.

Він говорив про закриття кордонів з Україною. Попри це, українські відомства повідомили, що такої інформації немає.

Також диктатор погрожував канцлерці Ангелі Меркель і розповідав про якусь "масштабну антитерористичну операцію".

Лукашенко заявив , що ухвалив рішення про закриття кордону з Україною.

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