У Білорусі пояснили заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною
Джерело:"БЕЛТА"
У білоруському МЗС прокоментували заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною. Для бізнесу, туризму та переміщення звичайних громадян перешкод немає.
Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю російським пропагандистам.
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Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордони, означає, що з урахуванням ось тих подій, які мали місце останні дні. Все це змушує нас більш пильно дивитися на охорону наших кордонів,
– сказав він.
Макей додав, що мовиться про "протидію організованій злочинності та спроби організувати в Білорусі терористичні акти".Зверніть увагу! Лукашенко заявив, що ухвалив рішення про закриття кордону з Україною.
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