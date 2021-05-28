У Білорусі та Росії – схожі моделі поведінки, – генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що у моделі поведінки Росії та Білорусі є багато спільного. Мовиться про переслідування опозиції та придушення протестів.

Про це Столтенберг заявив перед зустріччю міністрів оборони Євросоюзу у Лісабоні. Генсек НАТО запевнив, що силові дії режиму в Мінську рішуче засуджують.

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У НАТО обурені ситуацією з літаком Ryanair

Зокрема, обурення країн НАТО викликала вимушена посадка літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.

Це був літак, який рухався від однієї столиці-союзника НАТО, Афін, до іншої, Вільнюса. Ця чітка заява всіх союзників по НАТО в Північноатлантичній раді представляє близько 1 мільярда людей з країн з обох сторін Атлантики, Північної Америки та Європи, тому це дуже сильний меседж для Білорусі, що це абсолютно неприпустимо,

– наголосив Столтенберг.

Столтенберг схвалює введення санкцій проти режиму Лукашенка

Генсек НАТО схвалив введення санкцій проти режиму Лукашенка, а також закликав провести міжнародне розслідування. Столтенберг впевнений, що вимушена посадка літака спеціально здійснювалась задля затримання засновника NEXTA.

Це є частиною моделі, яку ми бачили, у поведінці Білорусі, а також Росії. Вони розправляються з демократичними протестами, розправляються з демократичною опозицією, застосовують кібератаки, отруєння, а потім застосовують силу проти мирних демонстрантів, як це було у Білорусі,

– зауважив Столтенберг

Дії Росії та Білорусі – порушують цінності, в які вірить НАТО. Саме тому Північноатлантичний Альянс, запевнив Столтенберг, надаватиме підтримку Україні та Грузії.

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