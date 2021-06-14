Контакту не було, – у Білорусі виправдовуються через політ винищувача біля літака Ryanair

Білоруська влада заявила, що коли літак Ryanair заходив на посадку в Мінськ, між ним і винищувачем МіГ-29 було 55 кілометрів. Тому контакту начебто не було.

Глава Військово-повітряних сил Білорусі Ігор Голуб зазначив, що у винищувача, який супроводжував пасажирський борт, була мета – начебто "прикрити" Мінськ від акту тероризму. Переконують, нібито літак ніхто не перехоплював.

До речі Ніхто не бив, а батьки – в заручниках Польщі: Протасевича вивели на брифінг

Зауважимо, раніше з'ясували, що винищувач МіГ-29 Білорусі вилетів на перехоплення літака авіакомпанії Ryanair з аеродрому Барановичі.

Стверджують, мовляв, пілот навмисне не перетнув кордон з Литвою

Голуб переконував, що пілот рейсу Афіни – Вільнюс навмисне не перетнув кордон з Литвою.

Як доказ він навів такі запитання: чому командир повітряного судна не почав знижуватись, якщо він збирався сідати в Вільнюсі? Чому за 2 – 2,5 хвилини до перетину кордону з Литвою розвернувся і почав посадку в аеропорту Мінська?

Посадка літака у Білорусі: що треба знати

У травні 2021 року у Мінську примусово посадили пасажирський літак Ryanair.

Все тому, що білоруські диспетчери повідомили про замінування, але вибухівки не знайшли.

Натомість затримали пасажирів – блогера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Вже 4 червня Євросоюз заборонив авіакомпаніям Білорусі літати у повітряному просторі своїх країн. Літаки ЄС також не можуть літати над Білоруссю.

На брифінг білоруських силовиків привели також Романа Протасевича. Він запевняв, буцімто почуває себе добре, поважає Лукашенка, а також стверджував, що його ніхто не бив. Зауважимо, цілком ймовірно, що такі заяви активіст робить під тиском тортур. На попередніх відео з ним було видно сліди побоїв.