У Білорусі заявили про зв'язок радника Байдена зі спробою державного перевороту

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У Білорусі продовжують ділитись деталями щодо так званого "замаху" на Олександра Лукашенка та заколоту. По державному телебаченню показали зізнання затриманих, а також повідомили про зв'язок США з "державним переворотом".

Джерело:

Интерфакс

До справи про організацію вбивства самопроголошеного президента Білорусі начебто причетний Майкл Карпентер. Він обіймає посаду радника голови Білого дому.

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В ефірі нагадали, що Вашингтон усі закиди щодо причетності до організації замаху відкидає.

Тоді підкажемо, де Вашингтону шукати правду – в самому Вашингтоні, у радника Байдена Майкла Карпентера, він розповість, якщо захоче,
– прозвучало в сюжеті.

Вже після цього троє затриманих у справі – журналіст Олександр Федута, адвокат Юрій Зенкович та політик Григорій Костусєв зізнались в організації заколоту.

Що відомо про "заколот" у Білорусі

  • ФСБ Росії затримала Федуту, Зенковича та Костусєва.
  • Вони начебто організовували військовий переворот у Білорусі та вбивство Олександра Лукашенка.
  • Зенкович та Федута, за версією ФСБ, долучали до консультацій представників США та Польщі. Побачили навіть "слід українських націоналістів".
  • У Вашингтоні та Варшаві всі закиди Мінська відкинули.
  • Сам Лукашенко запевняє, що на організацію його вбивство планували витратити 10 мільйонів доларів.