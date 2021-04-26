У Білорусі заявили про зв'язок радника Байдена зі спробою державного перевороту

У Білорусі продовжують ділитись деталями щодо так званого "замаху" на Олександра Лукашенка та заколоту. По державному телебаченню показали зізнання затриманих, а також повідомили про зв'язок США з "державним переворотом".
Джерело:Интерфакс
До справи про організацію вбивства самопроголошеного президента Білорусі начебто причетний Майкл Карпентер. Він обіймає посаду радника голови Білого дому.
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У Мінську порадили спитати щодо заколоту Майкла Карпентера
В ефірі нагадали, що Вашингтон усі закиди щодо причетності до організації замаху відкидає.
Тоді підкажемо, де Вашингтону шукати правду – в самому Вашингтоні, у радника Байдена Майкла Карпентера, він розповість, якщо захоче,
– прозвучало в сюжеті.
Вже після цього троє затриманих у справі – журналіст Олександр Федута, адвокат Юрій Зенкович та політик Григорій Костусєв зізнались в організації заколоту.
Що відомо про "заколот" у Білорусі
- ФСБ Росії затримала Федуту, Зенковича та Костусєва.
- Вони начебто організовували військовий переворот у Білорусі та вбивство Олександра Лукашенка.
- Зенкович та Федута, за версією ФСБ, долучали до консультацій представників США та Польщі. Побачили навіть "слід українських націоналістів".
- У Вашингтоні та Варшаві всі закиди Мінська відкинули.
- Сам Лукашенко запевняє, що на організацію його вбивство планували витратити 10 мільйонів доларів.