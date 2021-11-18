У Білорусі заявили, що Меркель обіцяла гуманітарний коридор від ЄС для частини мігрантів

Ангела Меркель та Олександр Лукашенко у кількох розмовах обговорили міграційну кризу на кордоні. У самопроголошеного глави держави повідомили, що політикиня погодилась на створення гуманітарного коридору для нелегалів.

Про деталі телефонних розмов повідомила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт.

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У Лукашенка кажуть, що у Білорусі – 7 тисяч мігрантів

Ейсмонт повідомила, що Лукашенко та Меркель провели кілька переговорів за останні кілька днів. Головною темою була криза з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі

Сторони погодились, що є необхідність далі рухатись у вирішенні проблемних питань. За словами Ейсмонт, зараз у Білорусі перебувають 7 тисяч біженців.

Який механізм запропонував Лукашенко Меркель:

ЄС має створити гуманітарний коридор, щоб 2 тисячі мігрантів могли покинути табір на кордоні.

Білорусь бере на себе зобов'язання допомогти повернутись додому 5 тисячам нелегалів. Це при умові, що вони цього захочуть.

За словами Ейсмонт, Меркель обіцяла обговорити з представниками ЄС щодо створення гуманітарного коридору.

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