У Білорусі заявили, що нібито спіймали всіх "терористів"

Влада Білорусі заявила, що нібито спіймала всіх фігурантів "терористичних осередків". Ними нібито керували з-за кордону.

Відповідну інформацію оприлюднив державний телеканал, посилаючись на Комітет держбезпеки Білорусі. ЗМІ також анонсувало, що оприлюднять так зване "повне розслідування".

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У Білорусі заявили, що спіймали всіх "терористів"

У Комітеті держбезпеки заявили, що нібито зараз відбуваються слідчі дії. Зокрема мовиться про:

спробу підпалу лісозаготівельної техніки в одному з районів Мінської області;

спробу підриву об'єкта зв'язку російської військової частини під Вілейкою;

замах на тележурналіста Григорія Азаренка.

У Білорусі нібито встановили, "що накази підпалювати, підривати і вбивати віддавали з-за кордону громадянином Німеччини через телеграм-чат".

Що цьому передувало