У Білорусі заявили, що нібито спіймали всіх "терористів"
13 липня 2021 , 17:05Читать новость на русском
Джерело:ОНТ
Влада Білорусі заявила, що нібито спіймала всіх фігурантів "терористичних осередків". Ними нібито керували з-за кордону.
Відповідну інформацію оприлюднив державний телеканал, посилаючись на Комітет держбезпеки Білорусі. ЗМІ також анонсувало, що оприлюднять так зване "повне розслідування".
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У Білорусі заявили, що спіймали всіх "терористів"
У Комітеті держбезпеки заявили, що нібито зараз відбуваються слідчі дії. Зокрема мовиться про:
- спробу підпалу лісозаготівельної техніки в одному з районів Мінської області;
- спробу підриву об'єкта зв'язку російської військової частини під Вілейкою;
- замах на тележурналіста Григорія Азаренка.
У Білорусі нібито встановили, "що накази підпалювати, підривати і вбивати віддавали з-за кордону громадянином Німеччини через телеграм-чат".
Що цьому передувало
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у країні почали "антитерористичну операцію".
- Також Лукашенко пригрозив висловити претензії канцлерці Ангелі Меркель і "декому з керівництва Німеччини".
- 2 липня в Білорусі нібито заявили про закриття кордону з Україною. Українські прикордонники пояснили, що кордон не закривали.
- 12 липня в білоруському МЗС прокоментували заяву Лукашенка про закриття кордону з Україною. Для бізнесу, туризму та переміщення звичайних громадян перешкод немає.
- Перед тим Білоруський журналіст Олександр Бураков заявив, що наразі представники ЗМІ не розуміють, що відбувається в країні. Адже триває глобальна зачистка.