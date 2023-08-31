У Білорусі заявили, що солдати НАТО нібито перетнули їхній кордон: навіть додали абсурдне відео

У Білорусі заявили, що нібито двоє латвійських солдатів перетнули їхній кордон. Мовляв, вони пройшли два метри та повернулись назад на латвійські землі.

Державна прикордонна служба Білорусі заявила, що інцидент трапився 30 серпня на кордоні з Латвією. Саме на пункті пропуску Григорівщина, а з латвійської сторони – Патернієки, пише 24 Канал.

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Що цього разу заявили у Білорусі

У Білорусі побідкались, що озброєні латвійські військові порушили їхній кордон.

Камерами відеоспостереження зафіксовано момент "незаконного перетину" білоруського кордону двома невідомими у військовій формі. Збройні силовики зайшли на білоруську сторону на два метри, пройшли вздовж кордону, а згодом повернулися назад до Латвії,

– заявили у Білорусі.

Там навіть відео відповідне показали. На кадрах видно двох військових, які спокійно ходять на пункті пропуску. У Білорусі заявили, що вже повідомили про інцидент суміжну сторону.

Відео, яке опублікувала білоруська сторона: дивіться кадри з кордону

У Білорусі сказали, що перебування в латвійському прикордонні військовослужбовців різних силових відомств, які нібито "не мають знання прикордонної специфіки, етики та культури":

зберігає напруженість;

сприяє виникненню подібних ситуацій.

Натомість ані в Альянсі, ані в Латвії інцидент ще не коментували.

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