Білоруська опозиція подасть на силовиків до судів Чехії, Польщі й Литви

Білоруська опозиція судитиметься з силовиками у європейських судах. У міжнародний День солідарності з Білоруссю, 7 лютого, першу заяву через насильство над протестувальниками подали в суд Чехії.

Підозрюваним у справі є начальник гродненського ОМОНу Віктор Кравцевич.

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Як діятиме опозиція

В Чехії готуються подати понад 10 заяв, ще 10 – у Польщі.

У Литві 4 людини вже подали документи, готують ще 10 заяв.

Раніше литовська генпрокуратура вже відкрила кримінальну справу через побиття Максима Хорошина.

Справа Хорошина: що треба знати

Максим Хорошин – підприємець, який роздавав людям квіти під час мітингів. Його затримали у дворі в Мінську та побили. Згодом чоловіка забрали в райвідділок і ще раз побили до стану, коли довелося викликати швидку. Тоді він потрапив до лікарні, після чого виїхав в Литву.

Штаб Тихановської подавав щодо цього заяву 27 листопада.

День солідарності з Білоруссю: хто підтримав білорусів