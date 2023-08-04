Замітають сліди: що роблять білоруські спецслужби після провокації в повітряному просторі Польщі

1 серпня два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі в районі Біловежі. Згодом цей факт підтвердило польське Міноборони. Натомість у Білорусі дану інформацію спростували, а зараз намагаються "замести сліди".

Про дії білорусів у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, що за цим можуть стояти білоруські спецслужби.

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Білоруси змінюють гелікоптери

Попри свою заяву, мовляв, Білорусь не порушувала повітряний простір Польщі, там сховали екіпажі та гелікоптери, які брали участь у провокації. Так, техніку перегнали з прикордонного аеродрома, де вона базувалася, під Мінськ у Мачулищі. Замінили гелікоптери на ідентичні – Мі-8 та Мі-24.

Це щоб не могли "змалювати" бортові номери і дізнатися прізвища екіпажу. Я думаю, такий маневр вигадали спецслужби Білорусі з метою приховати ту провокацію в повітряному просторі Польщі,

– припустив військовий експерт.

Олег Жданов про провокацію Білорусі: дивитись відео

Зазначимо, деякі експерти припустили мету провокації білорусів: вони могли досліджувати станції тактичної розвідки, які зайшли на територію Польщі. Або шукати системи РЕБ чи інше устаткування для посилення кордонів країни. Ще один варіант – проводили розвідку і дорозвідку місцевості для того, щоб виявити ймовірні шляхи просування вглиб території Польщі для вагнерівських загонів.

Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі: основне