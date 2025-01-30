Веде цю гру понад 10 років: у ЦПД пояснили заяви Лукашенка щодо "білоруських миротворців"

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що його "миротворці" були б найкращим варіантом в Україні. Цю тезу він закидає ще з 2015 року.

У такий спосіб білоруський диктатор грає гру, бо намагається всидіти на усіх стільцях. Це 24 Каналу пояснив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Лукашенко хоче всидіти на усіх стільцях

Андрій Коваленко зазначив, що Лукашенко використовував "Мінськ-1" та "Мінськ-2" для покращення власного іміджу перед Заходом, для контактів із впливовими політиками. Питання "білоруських миротворців" він підіймає ще з 2015 року та з того часу іноді про це нагадує.

У такий спосіб самопроголошений білоруський лідер намагається "продати" себе Заходу, адже там фігурують різні ідеї щодо миротворчого контингенту. Лукашенко хоче показати, що нібито з ним можна говорити.

З іншого боку, Лукашенко намагається і далі "продавати" себе Владіміру Путіну. Мовляв, якщо так званий очільник Кремля не погодиться на якийсь контингент, то можна використати Білорусь та інтегрувати їх у цей контингент. Це додаткова переговорна опція, яку він пропонує російському диктатору.

Він звичайний політик, який намагається всидіти на усіх стільцях. Зокрема, його відносини з Китаєм. Китайський бізнес має великі інвестиції у Білорусь. Там для Китаю створений комфортний бізнес-клімат. Це забезпечує Лукашенку прикриття від Путіна та Європи. Він так балансує, продовжує у це грати як політик. Це гра, яку він веде вже понад 10 років,

– підкреслив голова ЦПД.

Нагадаємо, на пресконференції у Мінську Лукашенко заявив, що "в ім'я довіри та справедливості" єдиним варіантом залучення миротворців в Україні є білоруська армія. Однак білоруський диктатор не збирається направляти свій контингент безпосередньо на лінію фронту. Він скаржиться, що не тільки українці, а й Захід не погодяться на такий "миротворчий контингент".