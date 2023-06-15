Батл білоруських та українських прикордонників триває: після борщу спробували спокусити хлібом

Наприкінці травня білоруські прикордонники, які не вперше відрізнялися кумедними та жалюгідними вчинками на кордоні з нашою державою, намагалися переманити українських оборонців борщем. Попри те, що у них нічого не вийшло, вони не опустили руки. Тепер вони викотили нову "спокусливу" пропозицію щодо хліба, сповнену цинізмом.

До прикордонників нашої держави звернувся жіночий голос українською мовою, не забуваючи ледь не через слово вставляти "товариші". А щоб, ймовірно, абсурд не так привертав увагу, на тлі увімкнули музику.

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З борщем не вдалося, спробували хліб

Почали прикордонники північної країни традиційно – з порівняння України та Білорусі, ніби між нашими державами є щось спільне. Голос повідомив, що з білоруської пшениці, як і з української, виходить чудове борошно, з якого роблять духмяний хліб, а "хліб усьому голова".

Після очевидного факту з приготування продукту до нот мелодії додалися ноти абсурду. Так, Україну звинуватили у тому, що попри статус житниці Європи вона нібито забуває про власних громадян.

Україну ще зовсім недавно називали житницею Європи. Але хіба статус житниці Європи зобов'язує українське сільське господарство годувати лише громадян Європи, а про своїх громадян при цьому забувати?

– заявив голос аудіозапису.

А щоб випередити питання незгодних "товаришів", одразу й надали доказ цій заяві, не забувши викрутити цинізм на повну. Мовляв, "чому тоді саме до Офісу президента України борошно вищого гатунку постачається не з полів України, а з плантації у Колумбії". Які ж ще "потрібні докази, аргументи та факти".

І усе це звучить як знущання після знищення українських земель російською армією. Яка у перший же день повномасштабного вторгнення зайшла, зокрема, і з території Білорусі, яка з цієї країни запускає дрони та ракети. І яка випалює українські землі та заміновує їх так, що роки знадобляться для відновлення можливості їхнього застосування у сільському господарстві.

Наприкінці аудіозапису білоруси уже традиційно закликали переходити українців на їхній бік, щоб спробувати "справжній білоруський хліб". Однак Україна ним уже сита по горло, і такі цинічні заяви, які змушують кипіти кров, викликають лише сміх.

Білоруси спробували спокусити вільний народ хлібом: відео

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