Білоруські прикордонники використовують жінок як "живий щит": обурливе відео

Таким чином білоруські прикордонники хочуть завадити мігрантам повернутись.

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У мережі опублікували обурливе відео інциденту. На ньому видно, як жінки викрикують у відчаї.

Через дії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка на білоруському кордоні відбувається міграційна криза.

Білоруські прикордонники виштовхують мігрантів через кордон у Латвію, Литву та Польщу. Польська влада не могла впоратись з напливом людей, тому оголосила режим надзвичайного стану.

Також держава затвердила план будівництва стіни на кордоні. Президент Польщі Анджей Дуда 2 листопада підписав спецзакон про будівництво "стіни" на своєму зовнішньому кордоні ЄС. Крім Білорусі, він межуватиме з Україною та Росією. ЗМІ раніше писали, що вартість будівництва становитиме 1,6 мільярда злотих, тобто близько 350 мільйонів євро.