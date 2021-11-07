Білоруські прикордонники використовують жінок як "живий щит": обурливе відео
Джерело:NEXTA Live
На кордоні Білорусі з Польщею досі нестабільна ситуація. Прикордонники виштовхують жінок та дітей через паркан, створюючи "живий щит".
Таким чином білоруські прикордонники хочуть завадити мігрантам повернутись.
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У мережі опублікували обурливе відео інциденту. На ньому видно, як жінки викрикують у відчаї.
Що відбувається на кордоні у Білорусі
Через дії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка на білоруському кордоні відбувається міграційна криза.
Білоруські прикордонники виштовхують мігрантів через кордон у Латвію, Литву та Польщу. Польська влада не могла впоратись з напливом людей, тому оголосила режим надзвичайного стану.
Також держава затвердила план будівництва стіни на кордоні. Президент Польщі Анджей Дуда 2 листопада підписав спецзакон про будівництво "стіни" на своєму зовнішньому кордоні ЄС. Крім Білорусі, він межуватиме з Україною та Росією. ЗМІ раніше писали, що вартість будівництва становитиме 1,6 мільярда злотих, тобто близько 350 мільйонів євро.Зверніть увагу! Франція звинуватила сім'ю Лукашенка в організованій торгівлі людьми. Мовиться про навмисну організацію поїздок мігрантів до кордону з країнами ЄС.