Білоруські силовики дають мігрантам кусачки та сокири для перерізання дроту на кордоні

Дії режиму Олександра Лукашенка призвели до міграційної кризи на білорусько-польському кордоні. Кожного дня силовики диктатора звозять туди все більше біженців.

Співробітники прикордонної служби Білорусі також активно дають вказівки, як перейти до країн Європейського Союзу. Про це пише NYT після спілкування з іракськими мігрантами.

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Навіть роздавали кусачки та сокири, щоб прорізати прикордонні паркани,

– йдеться у матеріалі.

Баяр Ават, іракський курд, розповів, що білоруси допомогли його групі дістатися кордону, вказавши маршрут, який оминав офіційний пункт та приводив до щілини, прорізаної в огорожі.

Що цьому передувало

У серпні 2021 року уряд Білорусі послабив візові правила, зробивши переліт в країну більш привабливим шляхом потрапити до Європи, ніж морем з Туреччини в Грецію.

А державна авіакомпанія Белавіа збільшила кількість рейсів з Близького Сходу до Мінська.

Міграційна криза: коротко

Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада. Тоді помітили велику кількість біженців з Близького Сходу. Вони намагалися потрапити в Європу.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що диктатор Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Європейському Союзі.

Польська держава також повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. Захід упевнений, що їх звезли на кордон, щоб потім витіснити на територію ЄС.

Ці дії режиму Лукашенка призвели до міграційної кризи на лінії розмежування.