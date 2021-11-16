Польща заявила, що білоруські силовики озброїли нелегальних мігрантів
Джерело:твітер Міноборони Польщі
Мігрантів на кордоні з Польщею озброїли шумовими гранатами. Вони вже застосували їх щодо польських військових.
Згідно з інформацією Міноборони Польщі, нелегалів озброїли білоруські силовики. Проти мігрантів застосували сльозогінний газ та водомети.
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16 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилась ситуація. Нелегальні мігранти знову почали штурмувати кордон, вони намагалися зруйнувати паркан і потрапити до Польщі.
Водночас у польських солдатів кидалися камінням.
Мігранти застосували шумові гранати: дивіться відео з твітера Міноборони ПольщіНе пропустіть! У ніч на 16 листопада на кордоні Польщі білоруські силовики руйнували паркан на лінії розмежування. Вони намагалися дати змогу мігрантам нелегально пробратися через кордон.
Ситуація на кордоні Білорусі: головне
- На білорусько-польському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Тоді біля кордону зафіксували велику кількість біженців з Близького Сходу, які намагаються потрапити у Європу.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу для дестабілізації ситуації в ЄС.
- Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. У Європі переконані, що їх організовано звезли на кордон.
Текст публікації Міноборони Польщі:
Мігранти були озброєні шумовими гранатами з боку білоруських служб, вони кидали їх в польських солдатів і офіцерів.