Путін промацує НАТО на міцність: за якої умови Альянс почне реагувати на провокації
Два білоруські вертольоти перетнули повітряний простір Польщі. Так нині НАТО мацають на міцність – що може бути і як далеко можна зайти.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. На його думку, Альянс тут "не спрацює". Зазначимо, що першими гелікоптери Білорусі на території Польщі помітили саме місцеві.
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"Бо є "троянський кінь" – Угорщина. Не уявляю, як Угорщина в нинішньому режимі проголосує хоча б за щось проти Росії", – наголосив Черник.
Польща, переконаний військовий експерт, перетворена на великий плацдарм для американців. Тож треба думати, як давати відповідь.
Коли почне реагувати Альянс
На низьких висотах вертольоти можуть не помітити локатори. Однак Черник вважає, що їх збивати ніхто не буде.
Має бути прямий очевидний доказ нападу. Коли ракета "Іскандер" прилетить у Варшаву, тоді вони зарухаються. А оці всі дрібні провокації будуть ігнорувати,
– припустив Петро Черник.
Військовий експерт зауважив, що Білорусь – окупована країна. І все, що там відбувається, особливо, що стосується подібних випадків – це робить Росія та Путін.
Коли Альянс почне реагувати на провокації: дивіться відео
Що відомо про білоруські гелікоптери у Польщі
- Міністерство оборони Польщі 1 серпня заявило, що білоруські військові гелікоптери перетнули кордон неподалік міста Біловежа. Міністр оборони країни наказав збільшити кількість військових на кордоні, а також посилити його, зокрема, бойовими вертольотами.
- Спершу Варшава заперечувала, що білоруські гелікоптери перетнули кордон. Там пояснили, що вони летіли дуже низько, тому радіолокаційні системи зафіксували порушення не одразу.
- У Польщі викликали посла Білорусі. Про інцидент проінформували НАТО. В Альянсі заявили, що зроблять усе необхідне, аби територія блоку була в безпеці.
- У Білорусі заперечили, що їхні вертольоти порушили повітряний простір. У білоруському міноборони заявили, що нібито Польща навмисно робить цей "інформаційний вкид". Мовляв, щоби виправдати нарощування військ біля білоруського кордону.