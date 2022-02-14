Білоруські виробники вантажівок МАЗ та БелАЗ вигадали, як обійти українські санкції

Білоруські виробники вантажівок МАЗ та БелАЗ хочуть вийти із засновників українських дочірніх компаній. Саме так вони можуть обійти санкції України.

Відповідну інформацію оприлюднили ЗМІ. Про це стало відомо 14 лютого.

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Білоруські виробники знайшли спосіб обійти санкції

Мінський автомобільний завод вийшов із засновників та бенефіціарів української компанії "Торговий дім "МАЗ – Україна", яка була зареєстрована 19 травня 2010 року в Києві,

– мовиться у повідомленні.

Замість заводу до засновників увійшли: на 99% ВАТ "Мінський завод автоматичних ліній імені Петра Машерова" та на 1% – Жодінський завод важкої штамповки.

Щодо "БелАЗ", то компанія поставляє в Україну переважно через українську компанію "Промагролізинг-Україна" – це українська дочірня компанія білоруської компанії "Промагролізинг". Основний акціонер останньої – Банк розвитку Білорусі.

Також "БелАЗ" мав сервісну мережу для обслуговування техніки.

"У липні білоруський холдинг вийшов зі складу засновників і бенефіціарів найбільшого в Україні Сервісного центру "Сервісний торгово-логістичний центр БелАЗ Україна", – мовилось у повідомленні.

Натомість на початку 2022 року Мін'юст України зафіксував зміни у складі засновників цієї компанії. Замість "БелАЗа" у засновниках фігурувала компанія холдингу "Лідсельмаш", що отримала 100% акцій. Ба більше, бенефіціаром стало Міністерство промисловості Білорусі. Саме відсутність білоруських автозаводів у складі засновників українських представництв, дозволяє законно продавати продукцію "МАЗа" та "БелАЗа" в Україні.

Санкції щодо Білорусі: коротко

Євросоюз у червні 2020 року запровадив санкції проти білоруських експортерів.

Згодом Україна підтримала санкції Євросоюзу проти Білорусі. Проте ще не приєдналась до них.

У лютому 2022 року Держдеп США ввів візові санкції проти представників влади режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Обмеження застосували через переслідування дисидентів та порушення прав людини.

Ба більше, у ЄС працюють вже над шостим пакетом санкцій проти Білорусі. Обмеження можуть застосувати навесні.

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